Gattuso afirma que ve a ‘Chucky’ Lozano más como un extremo

🎙 #Gattuso “Io non ho paura, devo trasmettere tranquillità alla squadra. La classifica in questo momento non si deve guardare”

⚽️ #SassuoloNapoli

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/wBQYYngjSY

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 21, 2019