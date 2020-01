Garantiza Ana Guevara recursos para atletas mexicanos en Tokio 2020

Ana Gabriela Guevara, directora de Conade, apuntó que las quejas del Comité Olímpico Mexicano sobre recursos económicos para Tokio 2020 son un "chantaje"

Ana Gabriela Guevara, directora de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), apuntó que son cinco el mínimo de medallas para la delegación mexicana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque en cuanto a finales, se tienen presupuestadas 20 en la cita que se llevará a cabo entre julio y agosto próximo.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Radio Fórmula, Guevara Espinoza explicó a detalle y con documentos la forma en que se gastarán los recursos económicos para la cita olímpica.

“No hay forma de mentir a la matemática y dar falsas expectativas. La pregunta del millón es ‘¿cuántas medallas vamos a ganar?’. Tenemos expectativas de que 20 atletas pueden llegar a finales (en Tokio 2020), y en esos 20 están las medallas, ¿cuántas? Eso dependerá de los atletas, pero el mínimo son cinco medallas”, aseguró.

“Sobre el presupuesto que tenemos, que ronda los 2 mil 700 y fracción de millones de pesos, 350 millones se destinaron para el proceso olímpico, de los cuales 306 millones se van a la parte de preparación y el restante se van para traslado, equipamiento y uniformes de la delegación”, dijo.

“Hay alrededor de 126 atletas que están en proceso de obtener su boleto, más los 74 que ya tenemos, por lo que podemos pegarle a los 200 participantes para Tokio 2020, sería la delegación mexicana más grande en Juegos Olímpicos. Los atletas no pagan de su bolsa (…) todo está financiado por Conade, está hecho el análisis uno por uno (atleta por atleta)”, señaló.

Quejas del COM sobre recursos son chantaje y una mentira

La titular de Conade señaló que las quejas del Comité Olímpico Mexicano (COM) son un chantaje y una mentira para confundir al público y apuntó que el gobierno federal no está obligado a darles dinero, el cual ya está etiquetado con fechas y cantidades exactas para los atletas.

“La proyección financiera está plasmada, es una falta de respeto en la confusión que el COM quiere hacer con el público en decir que estamos en una ‘coperacha’. Esto no es de una coperacha, estamos representando al país y el Estado cumple con la responsabilidad de pagar y seguir a la delegación en su desarrollo rumbo a los Juegos Olímpicos”, argumentó.

“De manera verbal se lo dije (a Carlos Padilla, presidente del COM): no tiene caso abrir el Comité Olímpico, porque no entrena nadie y de poner el dinero en el Comité Olímpico sería poner el dinero en el hotel más caro del país. No hay falta de nada, los atletas están entrenando en el Centro Nacional de Alto Rendimiento, que es del gobierno”, recalcó.

“No es una condicionante obligada que el gobierno le dé dinero al Comité Olímpico Mexicana. Si la coperacha es para mantener al COM están en su derecho porque son una asociación civil libre, pero de eso a entrar a un chantaje de decir que ‘no hay nada para nadie’, es una gran mentira”, aclaró.

Guevara Espinoza señaló que no está buscando una división en el deporte nacional “porque el equipo se llama México, no es el equipo del Comité Olímpico ni de Conade, es el equipo del país. Hoy como nunca podemos hacer la mejor participación de México en Juegos Olímpicos”.

Siguen a más de 6 mil atletas para París 2024

La directora de Conade apuntó que para el próximo proceso olímpico de París 2024, ya se tiene un análisis detallado, estado por estado y deporte por deporte, de los atletas que están en la mira para integrar dicha delegación mexicana.

“Luego viene el proceso para París 2024, y ya hicimos un levantamiento en la República Mexicana, tenemos numeralia deporte por deporte en todo el país. En total, hoy la Conade tiene ubicados a 6 mil 748 atletas que podrían estar para ese equipo olímpico”, aclaró.

“Tenemos un mapa de a dónde le podemos apostar a cada deporte y a dónde tenemos que cambiar de deportes”, subrayó.

