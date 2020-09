Gattuso elogia a Lozano: “No le estoy regalando nada, es un jugador distinto”

Gennaro Gattuso, técnico del Nápoles, elogió el crecimiento a nivel físico y mental del mexicano Hirving Lozano, protagonista este domingo con un doblete en el 6-0 endosado al Génova, y destacó que no está regalando “nada” al ‘Chucky‘, sino que sus partidos como titular son merecidos.

“A Lozano no le regalo nada. Este año es un jugador distinto, tiene fuerza en las piernas, ya no se cae al suelo después de un disparo, como hacen los niños y como pasaba el año pasado. Yo no tenía nada contra Lozano”, dijo Gattuso en la televisión italiana “Sky Sport” al acabar el partido liguero del estadio San Paolo.

“Yo conocía muy bien a Lozano, conocía al Lozano del PSV Eindhoven, el que atacaba siempre las líneas. El año pasado no estuvo al cien por cien a nivel mental ni físico. Este año si juega es porque está demostrando que es un jugador importante”, agregó.