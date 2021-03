Abre FIFA procedimiento disciplinario contra México por grito homofóbico en Preolímpico

Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) afirmó que la FIFA ya les notificó por este procedimiento disciplinario y recalcó que este no pone en riesgo la clasificación del Tricolor a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

No tiene que ver con la calificación. Tiene el riesgo de jugarse a puerta cerrada (la final del Preolímpico). Si ganamos la semifinal, sería lamentable jugar sin público. En este caso particular no, pero más adelante sí (se corre riesgo de castigo)”, enfatizó.