Estadio de Seahawks y Sounders de Seattle funcionará como hospital

El estadio de Seahawks, de la NFL, y del Seattle Sounders, de la MLS, servirá para construir un hospital médico militar temporal para albergar pacientes con otras enfermedades.

Ante la epidemia del coronavirus en el estado y en la ciudad, los centros médicos han estado repletos de pacientes infectados, por lo que este hospital será exclusivamente para tratar a pacientes con otras enfermedades, con el objetivo de tenerlas por separado y evitar más contagios.

Alrededor de 300 soldados del Hospital de Fort Carson, Colorado, viajarán a Seattle para atender a más de 150 enfermos con diferentes enfermedades en las instalaciones del CenturyLink Field.

I appreciate the advocacy of @GovInslee, quick work of @VulcanInc, the @Seahawks, and @CenturyLink_Fld to allow the deployment of this field hospital, and extend my deepest gratitude to the men of women of the @USArmy who will be doing life saving work. https://t.co/NSmja3zFWl

— Mayor Jenny Durkan (@MayorJenny) March 27, 2020