“Esa noche había ingerido el mínimo alcohol”, afirma Joao Maleck tras dejar la cárcel

Joao Maleck aclaró que el accidente automovilístico por el que fue culpado por homicidio culposo no se debió a que estuviera alcoholizado

En su primera entrevista tras dejar la cárcel, el delantero mexicano, Joao Maleck, expresó que hubiera preferido “estar del otro lado”, sobre el accidente automovilístico donde murieron dos personas y por el cual fue culpado en octubre por homicidio culposo.

Joao Maleck aclaró que el accidente automovilístico no se debió a que estuviera alcoholizado, sino a un descuido suyo, porque estuvo consciente en todo momento.

Hay muchas versiones, nunca me desentendí. Sé que fue mi responsabilidad, inclusive acepto que fue mi error”, declaró en entrevista para TUDN.

Afirmó que el accidente le pudo haber pasado a cualquiera y en el hospital no le quisieron decir qué había sucedido.

El futbolista manifestó que hubiera preferido invertir los papeles después del accidente, pero dijo que nunca pensó en retirarse y por el contrario, entrenaba en cada oportunidad.

Hubiera preferido cambiar la moneda, aunque me hubiera tocado a mí estar del otro lado, porque es muy duro. Nunca imaginé pasar por esa situación, pero me ha ayudado bastante de manera positiva, me cambió la vida”, dijo.

Aseguró que en las audiencias prometió ser un ejemplo para los jóvenes y de superación, pues “ser mejor persona es todavía más importante que ser mejor futbolista”.

Esa noche había ingerido el mínimo alcohol, porque mucha gente no lo sabe, pero en una primera prueba me salió mínimo porcentaje en la orina y en la sangre me salió negativo porque yo iba consciente, sabía que iba a conducir un vehículo y fue una desatención de mi parte”, confesó.

Maleck ofreció apoyar a los familiares de las víctimas, ya que tiene “un compromiso con dos niños” que dependían de los ingresos de sus padres.

También ofreció una disculpa para la familia de las víctimas.

Cuentan con mi apoyo, he escuchado varias veces que no ocupaban nada de mí, pero me ofrezco, estoy dispuesto a ayudarlos y tengo un compromiso con dos niños, y por eso estoy trabajando aquí muy fuerte”, manifestó.

Joao Maleck jugará en el futbol mexicano con el Deportivo Cafessa de la Liga Premier.

Con información de López-Dóriga Digital