Donald Trump se equivoca al felicitar a los Chiefs de Kansas City

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se equivocó al felicitar a los Chiefs de Kansas City, quienes ganaron el Super Bowl y se coronaron como campeones de la NFL.

Por medio de su cuenta de Twitter, el mandatario manifestó que el equipo “representó al gran estado de Kansas y, de hecho, a todo Estados Unidos”.

La Ciudad de Kansas se encuentra dentro del territorio de Missouri, y se encuentra justo en los límites con el estado de Kansas; de ahí la confusión.

El presidente estadounidense corrigió su publicación minutos después.

Congratulations to the Kansas City Chiefs on a great game and a fantastic comeback under immense pressure. We are proud of you and the Great State of Missouri. You are true Champions!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 3, 2020