Doblete de penalti de Cristiano rescata empate de Juventus contra Atalanta

#JuveAtalanta | 2-2 | FULL-TIME

😑 A un passo dalla 10ª vittoria consecutiva… grande partita ragazzi, grazie!

😶 One step away from our 10th win in a row… great game lads, thank you!#GoAtalantaGo ⚫🔵 pic.twitter.com/kdJqSJKvQF

— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 11, 2020