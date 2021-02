Destituyen a Adalid Maganda como árbitro de Federación Mexicana de Fútbol

Adalid Maganda fue destituido como árbitro de la Federación Mexicana de Fútbol (FMF).

La Comisión de Árbitros argumentó que la decisión se tomó debido a que Maganda ha demostrado no cumplir con los estándares para desempeñar su función.

Detalló que no aprobó pruebas físicas en dos ocasiones y que participó en eventos deportivos durante la pandemia de COVID-19 sin autorización ni respetar los protocolos sanitarios correspondientes.

La destitución de Maganda Villalva ocurre después de las críticas sobre su desempeño en el partido del Toluca vs. Querétaro del Torneo Clausura 2021, presuntamente en detrimento de los Gallos Blancos.

En entrevista para ESPN, el árbitro aseguró que su destitución es por discriminación (por su color de piel) y no por su capacidad.

No puede ser que por un error que tuve en ese partido me den de baja. Hay árbitros que tienen hasta nueve errores y ahí siguen, argumentar que fue porque me fue mal en el partido no es creíble. Fue una campaña en mi contra”, sostuvo.