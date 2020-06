Daniel Guzmán revela que peleó a golpes con “Chucho” Benítez

Cuando era entrenador del Santos Laguna, Daniel Guzmán se peleó a golpes con el jugador “Chucho” Benítez, que lo llevó a terminar con una costilla rota.

“El Travieso” reveló que un día, tras dar indicaciones, el delantero ecuatoriano le dijo que no quería entrenar.

Yo pensaba que estaba bromeando porque era un tipo bromeador, y le dije ‘¿sabes qué?, vas a entrenar’ (y él) ‘no pues que no entreno’, que ‘sí’, que ‘no’. Nos agarramos delante del grupo y le dije ‘¿sabes qué?, ¿cómo lo arreglamos tú y yo?, (y él respondió) ‘¡pues a goles!'”, narró a TUDN.

Guzmán le propuso al jugador de origen ecuatoriano que al día siguiente sostuvieran una pelea de boxeo con guantes y arriba de un ring.

En la mañana después, Rafael Figueroa lo alcanzó en el vestidor para anunciarle que “Chucho” Benítez ya lo estaba esperando para la pelea, porque ya estaba el ring armado.

Fue entonces que “El Travieso” le habló al doctor y le pidió 20 kilos de vaselina para embarrarse en el cuerpo y que el ecuatoriano no lograra conectarle un golpe.

Mauricio, el compadre de Chuy fue el que salió con los rounds, con una tanguita… Pa’ no hacerte el cuento largo le tiré dos golpes del ‘Canelo’ que lo conecté bien, pero mi negrito, en paz descanse, me puso una tunda, me fracturó una costilla”, dijo.