Cruz Azul extiende contrato para jugar en el Estadio Azteca

Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de Cruz Azul, detalló que la última palabra en las decisiones del club las tomará él

Guillermo Álvarez Cuevas, presidente de la Cooperativa Cruz Azul, detalló que ya se negoció una prórroga para seguir jugando en el Estadio Azteca así como las transmisiones con Televisa por tres años y medio más.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en su espacio en Radio Fórmula, el también presidente del club Cruz Azul tiene aún el anhelo de construir un nuevo estadio.

“En este momento terminamos las pláticas hace 36 horas con las autoridades del Azteca para hacer una prórroga en el arrendamiento y por otro lado con la transmisión de televisión para extender el contrato, y continuar en el Estadio Azteca. Se ha extendido por 3 años y medio más, pero eso no quita el anhelo de llegar a construir el estadio, hay una buena base de un buen equipo”, aseguró.

Álvarez Cuevas dejó en claro que él es quien tomará la última palabras en las decisiones de La Máquina, aunque tenga como vicepresidente a Alfredo Álvarez y a Víctor Garcés, de quien detalló que todavía hay que delimitar sus funciones en la institución.

“Soy el presidente, con dos vicepresidentes, uno es Víctor Garcés y el otro es Alfredo Álvarez, mi hermano; cada uno tiene una función, pero compartimos opiniones para tomar una última decisión y esa la tengo yo (…) quien toma la última decisión en el club es el presidente del equipo”, aseveró.

“Muy desafortunada la intervención de Víctor Garcés en ESPN. Yo le pedí a Peláez que esperara, que se aguantara todo el torneo. Quedé con Ricardo de vernos al regreso de mi viaje y me confirmó que no podía continuar, porque no había manera de comunicarse con Víctor Garcés”, contó.

“Necesitamos definir su rol (de Garcés) y en este momento no es más que vicepresidente del club deportivo, no influye en la toma de decisiones de manera definitiva. Yo soy el vocero y el que toma las decisiones en el club”, argumentó.

Reconquistar a la afición

Sobre el término ‘cruzazulear‘ detalló que “es muy feo, pero también utilícenlo con otros clubes. Ya querían incluirlo en la Real Academia Española como verbo”.

El presidente del Cruz Azul reconoció que hay que “reconquistar a la afición” cementera tras lo ocurrido en los últimos años, en donde recalcó que no es un fracaso para la institución llegar a las finales y perderlas.

“Aunque llegues a nueve finales, todo es un fracaso. Ahora va a ser un fracaso de 19 equipos y solo uno va a ser el ganador (…) También hay que calificar, cuartos, semifinal y la final, por eso es el título o nada. La liga es prioritario para nuestra afición, a la que necesitamos reconquistar”, aclaró.

Con información de López-Dóriga Digital