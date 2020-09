Compite Mick Schumacher en GP de la Toscana con Ferrari que pilotó su padre

That SOUND is just something else 😍The most winning car and name together again: the F2004 and (Mick) Schumacher celebrate our 1000th GP ✨#essereFerrari🔴 #SF1000GP #TuscanGP @SchumacherMick pic.twitter.com/xV250rqChG

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 13, 2020