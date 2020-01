Chiefs de Kansas City van al Super Bowl

Los Chiefs de Kansas City derrotaron este domingo 35-24 a los Tennessee Titans para ganar su primer Campeonato de la AFC (American Football Conference), con lo que clasifican al Super Bowl.

Los Chiefs se enfrentarán el mes próximo a quien resulte ganador del partido entre Green Bay Packers y los San Francisco 49ers, que también se disputa este domingo.

Kansas City ganó el juego tras una brillante actuación del mariscal de campo Patrick Mahomes, así como de Sammy Watkins y Tyreek Hill.

SUPER BOWL BOUND FOR THE FIRST TIME IN 5️⃣0️⃣ YEARS! pic.twitter.com/BzBXHWGvuQ

— Kansas City Chiefs (@Chiefs) January 19, 2020