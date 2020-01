Charlyn Corral desconoce causas de su ausencia en Selección Mexicana

Tras su exclusión, Charlyn Corral, quien milita en el Atlético de Madrid, manifestó que estaba ilusionada por participar en el Preolímpico de la Concacaf

La delantera mexicana Charlyn Corral, quien milita en el Atlético de Madrid, fue la gran ausente en la lista de jugadoras que se concentrarán con la Selección Mexicana Femenil para disputar el Preolímpico de la Concacaf, por lo que la jugadora expresó su descontento.

Dejavú. Parece que la historia se repite 4 años después. Gracias por sus mensajes. Prefiero ser muy clara y directa para evitar versiones falsas: 1) Desconozco las razones de mi ausencia – no he tenido contacto con gente de @miseleccionmx desde hace varios meses (ABRO HILO) https://t.co/S0XAFCtSOT — Charlyn Corral (@CharlynCorral) January 8, 2020

Charlyn se manifestó a través de redes sociales sobre su ausencia en el Tricolor para la concentración en el Centro de Alto Rendimiento de la Federación Mexicana de Futbol rumbo al Preolímpico, pues para ella es una gran sorpresa que no la hayan llamado para estar con el Tri Femenil.

“Desconozco las razones de mi ausencia, no he tenido contacto con gente de Selección Nacional desde hace varios meses. Tenía ilusión y me encontraba muy motivada para enfrentar el Preolímpico con mis compañeras”, escribió en su cuenta de Twitter.

Además, la jugadora asegura que se encuentra en ritmo con las colchoneras y que el club la hubiera apoyado para ir a disputar el campeonato, sin embargo, para las autoridades no es suficiente el éxito que la delantera tiene en Europa.

“Si jugar en uno de los clubs más importantes a nivel mundial, competir en la UEFA Champions Women’s League y llevar 94 goles en Europa no es suficiente para que nos respeten me queda claro una cosa: nos falta mucho como país para apoyar a todas las deportistas mexicanas como se merecen” escribió.

Por último, muy consternada por no ser convocada, deseó la mejor de las suertes a sus compañeras en el campeonato, anhelando que logren la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

