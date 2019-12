Cardinals de Louisville se quedan con el Tazón Music City

Después de remontar una desventaja de 14 puntos a partir del segundo cuarto, el pasador de Cardinals de Louisville, Micale Cunningham, condujo a la victoria de su equipo 38-28 sobre los Bulldogs de la Universidad Estatal de Mississippi en el Tazón Music City, desarrollado en la ciudad de Nashville, Tennessee.

En la primera serie ofensiva de los Cardenales, el receptor Dez Fitzpatrick saltó el balón a punto de ingresar a la zona prometida, dando pauta para que un corto acarreo del pasador Tommy Stevens colocara los primeros puntos del juego.

Más tarde, otra corrida, pero ahora de Nick Gibson de cuatro yardas, duplicó una ventaja en donde parecía que el partido iba a ser muy inclinado hacia los Bulldogs.

Sin embargo, apareció Cunningham, 360 yardas combinadas y 31 puntos sin respuesta que inclinaron completamente la balanza.

