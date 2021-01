Cabezazo agónico de Breno Lopes da segundo título a Palmeiras de Copa Libertadores

Como en 1999, Palmeiras conquistó la edición 61 de la Copa Libertadores al derrotar 1-0 al Santos en el estadio Maracaná de Río de Janeiro

Como en 1999, la Sociedade Esportiva Palmeiras conquistó este sábado la edición 61 de la Copa Libertadores al derrotar por 1-0 al Santos en la segunda final de partido único en la historia del torneo jugada esta vez en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

A AMÉRICA É NOSSA MAIS UMA VEZ! 🏆🏆 Em uma campanha histórica, honramos o nosso manto com #AlmaECoração e carimbamos: o continente é alviverde! 🟢⚪#AméricaVerde #TodosSomosUm#AvantiPalestra pic.twitter.com/ktccuqiq2b — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 30, 2021

Breno López marcó en el minuto 98 de un partido que hasta entonces carecía de emociones y con el título el entrenador portugués Abel Ferreira sucede a su compatriota Jorge Jesús como ganador del título.

Jorge Jesus dirigió en 2019 la conquista del Flamengo.

Brasil alcanzó este sábado su título 20 de la Copa Libertadores gracias al triunfo del Palmeiras, que le significó al equipo que dirige el portugués Abel Ferreira la segunda corona en el torneo continental, tras la alcanzada en 1999.

É CAMPEÃO!

21 ANOS DEPOIS, O CONTINENTE VOLTA A SER VERDE E BRANCO! NÓS SOMOS BICAMPEÕES DA AMÉRICA! A #LIBERTADORES É NOSSA! 🏆#AméricaVerde #AlmaECoração pic.twitter.com/iNqDR6tIbl — SE Palmeiras (@Palmeiras) January 30, 2021

La Crónica

En un partido en que el Santos mantuvo el dominio del balón la mayor parte del tiempo, el Palmeiras tuvo más oportunidades de gol y no falló en la última, cuando Breno Lopes, que había entrado diez minutos antes, recibió un levantamiento dentro del área. Fue el segundo gol de Lopes con el Palmeiras y el primero en una Libertadores.

El título clasifica al Palmeiras al Mundial de Clubes que se disputará este año en Catar en que tendrá como rival al Tigres de México o Ulsan de Corea del Sur.

En una final con tan sólo 500 aficionados en las tribunas del Maracaná, invitados especiales de ambos clubes, el título del Palmeiras pone fin a una Libertadores atípica por la pandemia de la covid, en que los partidos fueron disputados sin público.

El Santos comenzó presionando desde el primer minuto, especialmente por el lado derecho, por el que el lateral Pará se junto al punta Marinho, al que el uruguayo Matías Viña tuvo dificultades para atajar.

Fue precisamente Pará, que el año pasado disputó algunos partidos de la Libertadores con el campeón Flamengo, el que hizo el primer disparo con peligro antes de los primeros cinco minutos.

Pero el nerviosismo tomó cuenta de ambos clubes y se repitieron los roces, las discusiones y hasta las faltas -ocho en quince minutos-, lo que truncó el juego y alejó el balón de las porterías. Fueron pocas oportunidades de gol en la primera mitad.

El Santos fue el claro dominador en el primer tiempo, con casi 65 % del control del balón, gracias a que decidió valorizar los pases y las salidas con el venezolano Yeferson Soteldo por la izquierda y de Marinho por la derecha, ambos muy bien marcados.

El Palmeiras prefirió jugar a los contragolpes siempre buscando a Luiz Adriando adelantado.

Pero el dominio del Santos no se tradujo en jugadas de peligro y el portero Weverton tuvo que intervenir pocas veces en el primer tiempo. Y mientras que los santistas tan sólo tuvieron dos finalizaciones en los primeros 45 minutos, los palmeirenses sumaron cinco.

En el segundo tiempo, sin modificaciones en los equipos, el Palmeiras comenzó a sacudirse del dominio del Santos y a acercarse más a la portería defendida por John.

El Santos mantuvo su estrategia de dominar el balón y multiplicar los pases cortos, pero los palmeirenses volvieron a tener el mayor número de oportunidades de gol.

A los 18 del segundo tiempo Raphael Veiga cobró una falta lejos del áreas y por poco abre el marcador con un balón que pasó por encima del travesaño. Un minuto después Luiz Adriano casi consigue deshacerse de su marcador en un contragolpe. Y enseguida Raphael Veiga estrelló el balón en un poste en una jugada que ya había sido suspendida por el árbitro.

Con el Santos dominando pero sin generar peligro y el Palmeiras dando seguidos sustos, el técnico Cuca, que había iniciado el partido con tres volantes, finalmente sacrificó a uno para darle entrada al creativo Lucas Braga.

Enseguida Santos tuvo sus oportunidades más claras, con una jugada dentro del área y un disparo de Pituca que obligó a Weverton a exigirse y un disparo de lejos de Felipe Jonatan que pasó por encima de la portería.

El propio Lucas Braga protagonizó otra invasión al área del Palmeiras que fue concluida por Soteldo con un cruce sin dirección.

En los últimos minutos del segundo tiempo, con una temperatura aún elevada y los jugadores ya resignados a la prórroga, el Santos se dedicó a tocar el balón pero sin amenazar.

Pero en el último minuto reglamentario, Marinho hizo un levantamiento que Kaio Jorge completó con una chilena pero Weverton estaba atento a la jugada.

En los minutos de reposición una confusión en el área terminó con la expulsión del técnico Cuca, que salió ovacionado de la cancha.

Pero un minuto después de su salida Breno Lopes marcó el gol del título e impidió que el partido se definiese en la prórroga.

– Ficha técnica:

1. Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez y Matías Viña; Danilo, Zé Rafael (Patrick de Paula, m.78), Gabriel Menino (Breno Lopes, m.85), Raphael Veiga (Alan Empereur, m.112); Rony (Felipe Melo, m.112) y Luiz Adriano.

Entrenador: Abel Ferreira

0. Santos: John; Pará, Luan Peres, Lucas Veríssimo, Felipe Jonatan (Wellington, m.93); Alison, Sandry (Lucas Braga, m.73), Diego Pituca; Marinho, Kaio Jorge (Madson, m.93) y Yeferson Soteldo.

Entrenador: Alexi Stival ‘Cuca’

Goles: 1-0, m.99: Breno Lopes.

Árbitro: el argentino Patricio Loustau expulsó al técnico Cuca y amonestó a Lucas Veríssimo, Gustavo Gómez, Matías Viña, Diego Pituca, Soteldo, Marcos Rocha, Breno Lopes y Alison.

Incidencias: partido por la final de la Copa Libertadores 2020 disputado en el estadio Maracaná de Río de Janeiro ante 500 hinchas, entre familiares de los jugadores e hinchas que recibieron invitaciones especiales.

Datos de la Final

Con el triunfo del Verdao este sábado ante el Santos, Brasil es el segundo país que más ha ganado la Copa Libertadores con 20 trofeos, detrás de Argentina que lidera con 25 esta clasificación.

Es la primera vez que el portugués Abel Ferreira obtiene la Copa Libertadores de América, en un club que estaba sediento de este título después de 22 años de haber ganado su primer campeonato continental.

Y, además, Ferreira se convierte en el segundo entrenador portugués que gana el trofeo de forma consecutiva tras Jorge Jesus, que la obtuvo en 2019 en el banquillo del Flamengo.

Los otros campeonatos alcanzados por equipos brasileños los han conquistado Santos (3), Sao Paulo (3), Gremio (3), Cruzeiro (2), Internacional (2), Flamengo (2), Vasco da Gama (1), Corinthians (1) y Atlético Mineiro (1).

Con dos clubes brasileños en la final, algo que no ocurría desde 2006 cuando Internacional y Sao Paulo definieron el título, Brasil garantizó este sábado la hegemonía en la Libertadores en lo que va del siglo XXI, al obtener hoy su noveno título por ocho de Argentina entre los años 2000 y 2020.

Sin embargo, Argentina lidera la clasificación por países con 25 títulos gracias a los obtenidos por el Independiente (7), Boca Juniors (6), River Plate (4), Estudiantes de La Plata (4), Racing Club (1), Argentinos Juniors (1), Vélez Sarsfield (1) y San Lorenzo (1).

Después, viene Brasil con sus 20 campeonatos y le siguen en el tercer lugar de la lista Uruguay con ocho, que han ganado solamente dos equipos: Peñarol (5) y Nacional (3).

El podio de la Copa Libertadores también ha sido ocupado por equipos de Colombia, país que celebró con Atlético Nacional en 1989 y 2016 y con el Once Caldas en 2004; Paraguay reinó con Olimpia en 1979, 1990 y 2002; Chile ganó con Colo Colo en 1991 y Ecuador con Liga de Quito en 2008.

- Palmarés de campeones: AÑO CAMPEÓN SUBCAMPEÓN 1960 Peñarol (URU) Olimpia (PAR) 1961 Peñarol (URU) Palmeiras (BRA) 1962 Santos (BRA) Peñarol (URU) 1963 Santos (BRA) Boca Juniors (ARG) 1964 Independiente (ARG) Nacional (URU) 1965 Independiente (ARG) Peñarol (URU) 1966 Peñarol (URU) River Plate (ARG) 1967 Racing Club (ARG) Nacional (URU) 1968 Estudiantes de LP (ARG) Palmeiras (BRA) 1969 Estudiantes de LP (ARG) Nacional (URU) 1970 Estudiantes de LP (ARG) Peñarol (URU) 1971 Nacional (URU) Estudiantes de LP (ARG) 1972 Independiente (ARG) Universitario (PER) 1973 Independiente (ARG) Colo Colo (CHI) 1974 Independiente (ARG) Sao Paulo FC (BRA) 1975 Independiente (ARG) Unión Española (CHI) 1976 Cruzeiro (BRA) River Plate (ARG) 1977 Boca Juniors (ARG) Cruzeiro (BRA) 1978 Boca Juniors (ARG) Deportivo Cali (COL) 1979 Olimpia (PAR) Boca Juniors (ARG) 1980 Nacional (URU) Internacional (BRA) 1981 Flamengo (BRA) Cobreloa (CHI) 1982 Peñarol (URU) Cobreloa (CHI) 1983 Gremio (BRA) Peñarol (URU) 1984 Independiente (ARG) Gremio (BRA) 1985 Argentinos Juniors (ARG) América (COL) 1986 River Plate (ARG) América (COL) 1987 Peñarol (URU) América (COL) 1988 Nacional (URU) Newell's Old Boys (ARG) 1989 Atlético Nacional (COL) Olimpia (PAR) 1990 Olimpia (PAR) Barcelona SC (ECU) 1991 Colo Colo (CHI) Olimpia (PAR) 1992 Sao Paulo (BRA) Newell's Old Boys (ARG) 1993 Sao Paulo (BRA) Universidad Católica (CHI) 1994 Vélez Sarsfield (ARG) Sao Paulo FC (BRA) 1995 Gremio (BRA) Atlético Nacional (COL) 1996 River Plate (ARG) América (COL) 1997 Cruzeiro (BRA) Sporting Cristal (PER) 1998 Vasco da Gama (BRA) Barcelona (ECU) 1999 Palmeiras (BRA) Deportivo Cali (COL) 2000 Boca Juniors (ARG) Palmeiras (BRA) 2001 Boca Juniors (ARG) Cruz Azul (MEX) 2002 Olimpia (PAR) Sao Caetano (BRA) 2003 Boca Juniors (ARG) Santos FC (BRA) 2004 Once Caldas (COL) Boca Juniors (ARG) 2005 Sao Paulo (BRA) Atlético Paranaense (BRA) 2006 Internacional (BRA) Sao Paulo FC (BRA) 2007 Boca Juniors (ARG) Gremio (BRA) 2008 Liga de Quito (ECU) Fluminense (BRA) 2009 Estudiantes LP (ARG) Cruzeiro (BRA) 2010 Internacional (BRA) Chivas de Guadalajara (MEX) 2011 Santos (BRA) Peñarol (URU) 2012 Corinthians (BRA) Boca Juniors (ARG) 2013 Atlético Mineiro (BRA) Olimpia (PAR) 2014 San Lorenzo (ARG) Nacional (PAR) 2015 River Plate (ARG) Tigres (MEX) 2016 Atlético Nacional (COL) I del Valle (ECU) 2017 Gremio (BRA) Lanús (ARG) 2018 River Plate (ARG) Boca Juniors (ARG) 2019 Flamengo (BRA) River Plate (ARG) 2020 Palmeiras (BRA) Santos (BRA)

Con información de EFE