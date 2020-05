Bundesliga reanudará manteniendo sana distancia en festejos de gol y vestuarios

Los jugadores de la Bundesliga podrán festejar los goles pero sin abrazos ni contacto de manos, y los suplentes deberán usar mascarilla

En medio de las restricciones por la pandemia de coronavirus, los jugadores de la liga alemana de futbol profesional Bundesliga podrán festejar los goles pero sin abrazos ni contacto de manos.

Así fue establecido en un informe de la Liga Alemana de Futbol (DFL), dado a conocer este sábado. Además, estarán prohibidas las mascotas, los apretones de manos y foto oficial de plantel.

La Bundesliga reanudará el próximo 16 de mayo su temporada 2019-2020; sin embargo, lo hará bajo estrictas reglas sanitarias para prevenir el contagio de coronavirus entre jugadores, staff, prensa y otros grupos.

Los partidos se realizarán a puerta cerrada, sin aficionados en las tribunas y solo habrá acceso a un total de 300 personas, entre jugadores, cuerpos técnicos y personal de los clubes. Para la prensa, se admitirán a solo 10 reporteros y las conferencias serán virtuales.

Además, en los vestuarios los jugadores deberán mantener una distancia de 1.5 metros entre ellos, con mascarilla y no podrán permanecer dentro por más de 40 minutos.

La salida por el túnel al campo será de manera individual, así como al medio tiempo y al término. Igualmente, los futbolistas no saldrán con mascotas, no se saludarán antes del pitazo inicial y no habrá fotografías grupales. Los suplentes deberán portar una mascarilla en el banco y dejar asientos libres entre cada jugador.

“El entrenador puede quitarse la mascarilla para dar instrucciones, siempre y cuando mantenga una distancia mínima de 1.5 metros de todas las demás personas”, es otra de las indicaciones de la Bundesliga, que se reanudará el próximo sábado 16 de mayo.

