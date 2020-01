Astros se reunirá con Dusty Baker para que sea nuevo manager

En 22 temporadas en Ligas Mayores, Dusty Baker, manager de la “vieja escuela”, tiene récord de mil 863 victorias y mil 636 descalabros

Luego del despido de A.J. Hinch, en compañía del gerente general Jeff Lunhow por robo de señales, Astros de Houston inició la búsqueda de su nuevo piloto para la campaña de 2020 de las Grandes Ligas, al reunirse con el manager Dusty Baker.

En días anteriores, Baker se reunió con los Mets de Nueva York, que también están en busca de un timonel, luego de que prescindieron de Carlos Beltrán por estar implicado en el robo de señales.

Con amplia experiencia en la “Gran Carpa”, el piloto de 70 años ha dirigido a Gigantes de San Francisco (1993-2002), Cachorros de Chicago (2003-2006), Rojos de Cincinnati (2008-2013) y Nacionales de Washington (2006-2017).

En 22 temporadas en las Ligas Mayores, Baker, manager de la “vieja escuela”, tiene récord de mil 863 victorias y mil 636 descalabros, que incluyen un banderín de la Liga Nacional con San Francisco en 2002.

Los siderales ya han entrevistado a varios entrenadores para la vacante entre ellos Brock Showalter, ex de los Orioles de Baltimore; John Gibbons, ex de los Azulejos de Toronto; así como el coach de tercera base de los Cachorros de Chicago, Will Venable.

Dentro de la organización, Jim Crane, dueño del equipo, también entrevistó al entrenador de banca Joe Espada, quien parte como uno de los principales candidatos a relevar a A.J. Hinch.

Con información de Notimex