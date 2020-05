Aaron Rodgers se dice emocionado de entrenar a Jordan Love

Aaron Rodgers afirmó que transmitirá todos sus conocimientos a Jordan Love, al igual que Brett Farve lo hizo con él en su momento

El experimentado marsical de campo de Empacadores de Green Bay, Aaron Rodgers, se dijo emocionado de poder entrenar y ayudar a quien podría ser el heredero de sus glorias, Jordan Love.

“Siempre he tenido excelentes relaciones con mis sustitutos y siempre me ha encantado ayudar a esos muchachos de alguna manera. Cuantas más preguntas tengan, más respuestas tendré; realmente he aceptado esas relaciones y será lo mismo con Jordan”, aseguró.

Por otra parte, entiende que las circunstancias son parecidas a cuando él fue reclutado para tomar el lugar de Brett Farve; por lo que intentará aportar en mayor medida de lo posible como lo hizo su antecesor con él en su momento.

“Según la edad en que tenía cuando fui reclutado y estaba Brett, comparativamente con Jordan y yo hay similitudes. Aprendí mucho durante esos años trabajando con Brett, cosas que puedo aportar a la relación con Jordan”, agregó.

Finalmente, Rodgers reafirmó su deseo de concluir su carrera en la misma franquicia donde inició; sin embargo, es consciente que eso podría no ocurrir, por lo que deja de pensar en el futuro a largo plazo y se enfoca en dar lo mejor de si para la siguiente temporada.

Con información de Notimex