Video Youtuber Nath Campos acusa a influencer Rix de abuso sexual; este responde que no lo recuerda

La ‘youtuber’ Nath Campos acusó que el ‘influencer’ Ricardo González conocido ‘Rix’ abusó sexualmente de ella cuando se encontraba en estado de ebriedad.

Contó que el abuso sexual sucedió que años atrás, cuando salió de antro con un grupo de amigos ‘youtubers’ y bebió demasiado.

Dijo que no podía caminar bien y Ricardo González la acompañó hasta que ambos entraron a su departamento.

Lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No sé, no podía mover los brazos, no podía mover las piernas. No sé si estaba en shock, no sé si estaba muy borracha”, indicó.