Video Reaparece oftalmólogo y se disculpa por irse de vacaciones tras recibir vacuna contra COVID-19

Alejandro Silva, el oftalmólogo que se fue a la playa y acudió a una fiesta en sus vacaciones tras recibir su vacuna contra el COVID-19, reapareció en redes sociales y ofreció disculpas a sus colegas médicos.

Hola, ¿cómo están? Soy yo, el doctor de los memes que seguramente vieron por ahí las últimas semanas. Quiero aprovechar este espacio y este video para pedirles una disculpa a todos porque sé que mi comportamiento no fue el mejor y que fue irresponsable”, expresó.

En su cuenta de Instagram, dedicó un mensaje a doctores que están en la primera línea de lucha contra el COVID-19 ante la “frustración” que pudo haber causado su comportamiento y reconoció que su conducta no fue ejemplar.

Por otra parte, pidió a la población que es escéptica a las vacunas a que se apliquen la inmunización y contó que no tuvo ningún efecto secundario.

No soy una persona de medios, no estaba preparado para afrontar una situación de algo que se viralizó de esa manera, me costó trabajo asimilarlo, lidar con los mensajes, llamadas, comentarios, tuve que tomarme un descanso para poder reflexionar”, dijo.