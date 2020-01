Usuarios reportan fallas en Twitter para Android

Numerosos usuarios reportaron problemas para abrir la red social Twitter en la plataforma Android.

Algunos afectados señalaron que la aplicación no se abre después de actualizarla a la última versión en Google Play Store, mientras que otros dijeron que están utilizando la versión anterior de la aplicación de Twitter y aún enfrentan el problema de bloqueo.

Twitter reconoció de manera oficial el problema con su aplicación para Android y aseguró este miércoles que la app ya había sido reparada.

“La última versión (8.28.2) no debería bloquearse en el lanzamiento, ya pueden (los usuarios) actualizarla cuando esté disponible. Gracias por su paciencia”, señaló la plataforma en un tuit.

The Android app has now been fixed. The latest version (8.28.2) should no longer crash on launch –– you’re good to go ahead and update when it becomes available for you. Thanks for your patience.

— Twitter Support (@TwitterSupport) January 22, 2020