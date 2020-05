Twitter alertará a usuarios si escriben respuestas “ofensivas”

Twitter experimentará con una nueva herramienta que alertará a usuarios antes de que publiquen respuestas que podrían ser consideradas como “ofensivas“.

La red social informó que se tratará por ahora de un experimento limitado para usuarios de iOS y en ciertas situaciones mostrará un mensaje que dará “la opción de revisar su respuesta antes de que se publique si usa un lenguaje que podría ser dañino”.

When things get heated, you may say things you don’t mean. To let you rethink a reply, we’re running a limited experiment on iOS with a prompt that gives you the option to revise your reply before it’s published if it uses language that could be harmful.

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 5, 2020