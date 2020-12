Video Profesor rompe en llanto durante clase en línea por sorpresa preparada por alumnos

La reacción de un profesor ante la sorpresa que prepararon sus alumnos en una clase en línea se volvió viral en redes sociales.

Los alumnos reconocieron a su profesor y le mostraron su agradecimiento con diversos carteles. El profesor reaccionó de forma positiva y lloró conmovido.

En la videograbación, se observa a los estudiantes con las cámaras apagadas de Zoom y cuando el profesor les pide que las enciendan, todos mostraron letreros con la leyenda: “Muchas gracias”.

Al ver el mensaje de agradecimiento, el profesor, llamado Tilo, desbordó en lágrimas.

“Yo soy muy llorón, advierto, muchas gracias, qué lindos todos, muchas gracias, qué regalo tan hermoso, ya va que parece que me voy a tomar mi foto, no se vayan espérense un segundito, qué sorpresa tan agradable, yo no me esperaba esto”, expresó el docente.