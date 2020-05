NASA recuerda regalo a Britney Spears a 20 años de ‘Oops!… I did it again’

El 16 de mayo del año 2000 Britney Spears lanzó su disco ‘Oops!… I Did It Again‘, hecho que fue recordado por la cantante y por la NASA.

En su cuenta de Twitter, la intérprete agradeció a la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio por su regalo.

“Sé que han pasado 20 años desde que nos conocimos en Marte y solo quería decir… aww, no debiste haberlo hecho”, escribió en referencia a la misión que planea la NASA al planeta marte en julio próximo.

Hey @NASA ….. I received your gift. I know it’s been 20 years since we met on Mars and I just wanted to say ….. aww you shouldn’t have 😜😜😜😂😂😂 !!!!! Have fun up there @NASAPersevere !!!!!

La relación de Britney Spears con la NASA surgió con el lanzamiento del video de ‘Oops!… I did it again’, donde un astronauta llegaba al planeta rojo habitado por la cantante.

Al explorar la superficie de Marte y ver a Britney, el astronauta se enamora de ella y le regala una piedra preciosa, que por la respuesta de ella se trata del ‘Corazón del Mar‘ del Titanic.

Al final de la interacción entre ambos, la estrella asegura al astronauta que “no debió hacerlo”.

En respuesta al tuit de Spears, la misión NASA Perseverance Mars respondió que está casi listo para emprender su viaje al planeta rojo y aterrizar en él en febrero.

“Recogeré rocas para una futura misión para enviar de vuelta, pero sé que bajé y te las conseguí”, añadió.

Well hello there, @britneyspears. Yes! I’m packed and almost ready to fly in July, landing on Mars next February. I’ll collect rocks for a future mission to send back, but know I went down and got them for you. https://t.co/SQbNpx3Eln pic.twitter.com/XQCruBk8vr

— NASA’s Perseverance Mars Rover (@NASAPersevere) May 16, 2020