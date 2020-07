Facebook afirma que “no se beneficia del odio”, tras publicaciones controvertidas de Trump

Facebook afirmó que “no se beneficia del odio”, luego de las críticas en las últimas semanas por su decisión de permitir que su plataforma mantengan publicaciones controvertidas del presidente estadounidense, Donald Trump.

Desde el pasado 3 de junio, el equipo de publicidad del presidente Trump publicó anuncios en la red social sobre el movimiento de izquierda antifascista “Antifa”.

El 17 de junio, la campaña agregó un triángulo rojo invertido a algunas versiones del anuncio. Se trata de un símbolo que los nazis usaron para designar prisioneros políticos.

Los anuncios se publicaron también en las páginas de Facebook del presidente Donald Trump y el vicepresidente Mike Pence.

La empresa propiedad de Mark Zuckerberg señala, a través de un comunicado, que también fue cuestionada por personas y empresas que se anuncian en sus servicios sobre cómo abordan el discurso de odio.

Quiero ser claro: Facebook no se beneficia del odio. Miles de millones de personas usan Facebook e Instagram porque tienen buenas experiencias en nuestras apps. Nuestra comunidad no quiere ver contenido de odio, nuestros anunciantes no quieren verlo, y nosotros tampoco. No hay incentivo alguno para que hagamos otra cosa que no sea eliminarlo”, señala el comunicado escrito por Nick Clegg, vicepresidente de Asuntos Públicos y Comunicaciones.