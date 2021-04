El uso correcto de datos, la clave en la geolocalización de operaciones bancarias

Instituciones bancarias y autoridades deben ser muy claras con el uso y almacenamiento de la información recopilada con la geolocalización

A partir del 23 de marzo de 2021, los usuarios de la banca móvil en México tienen la obligación de permitir la geolocalización del dispositivo a través del cual realizan sus operaciones; el objetivo es prevenir el lavado de dinero y combatir el financiamiento del terrorismo.

De acuerdo a la Asociación de Bancos de México, estos deben obtener y conservar la geolocalización en tiempo real del dispositivo, lo cual está contemplado en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito.

La inquietud entre los usuarios no se hizo esperar, sobre todo por la posibilidad de un mal uso de datos.

Al respecto Roberto Martínez, analista senior de Seguridad de Kaspersky en América Latina, destacó que la preocupación debe radicar en dónde quedará la información recopilada, así como su posible uso.

El problema más bien es un potencial abuso, porque si lo vemos fríamente, desde el punto de vista de funcionalidad, puede ser incluso más seguridad para el usuario o más protección o incluso si se utiliza bien, pues puede ser útil para la autoridad. Entonces más bien es evitar que se abuse de esa información”, dijo.

Explicó que las instituciones bancarias, así como las autoridades, deben ser muy claras con la información recopilada y el usuario debe cuestionarse:

-¿Cuáles son las reglas de operación?

-¿Qué tratamiento se le va a dar?

-¿Estos datos se pueden compartir con terceros?

-¿Quiénes son?

-Si se comparte con la autoridad ¿bajo qué esquema y cómo se van a proteger esos datos?”

-Qué nivel de protección tienen esos datos?

¿Qué sucedería si una institución se ve comprometida y es vulnerada?

¿HABILITAR O NO LA GEOLOCALIZACIÓN?

Al ser una disposición oficial no hay mucha opción. O lo hacen o no podrán acceder a este tipo de servicios.

El problema no es tanto si lo habilitas o deshabilitas, el problema es un potencial abuso… en tiempos de pandemia las aplicaciones han sido muy útiles para la mayoría de nosotros… (el riesgo) es que nuestra información esté en manos de terceros”, aseguró Roberto Martínez, analista senior de seguridad de Kaspersky en América Latina.

Las redes sociales son un buen ejemplo ya que el usuario da acceso a la geolocalización “y 10 cosas más y si las correlacionas te van a dar una cantidad importante de información y el potencial que tiene”.

LOS RIESGOS DE NO PROTEGER LOS EQUIPOS

El analista senior de seguridad de Kaspersky en América Latina destacó la necesidad de tener equipos protegidos ya que la información es “sensible”.

La mayoría ya le dio permisos, que si se utiliza esa información o alguien correlaciona toda la información puede definir patrones muy claros de quién eres, qué te gusta, cómo piensas y si la venden a un tercero puede mandar fake new dirigidas y eso es complicado porque puede orillar a las personas a que tomen decisiones, digan u opinen. Es importante que los usuarios seamos reflexivos”, destacó.

¿QUÉ PUEDEN HACER LOS USUARIOS?

-Revisar los permisos otorgados a las aplicaciones

-Checar otras plataformas que dan opciones de localizaciones cercanas

-Cerrar las aplicaciones

-Contar con una solución robusta de seguridad.

“Si quieres un juego, no le des acceso a tus contactos, si no funciona, entonces no lo instales, ese tipo de pequeñas decisiones ayudan a proteger la capacidad y la privacidad”.

Roberto Martínez sugirió dotar de una protección adecuada a los dispositivos móviles.

Hay que darle el mismo nivel de protección que a una computadora… Hay que darnos cuenta que en realidad todos podemos ser blanco de alguien, la información vale, la información del correo, nuestros propios dispositivos, alguien (podría) estar haciendo bitcoins a nuestra costa”, advirtió.

Ahora que prácticamente toda la familia realiza sus actividades en la casa, es indispensable seguir las recomendaciones de los expertos e incluso ir más allá.

“Integrar este tipo de materias para que los niños empiecen a crear una cultura de protección de privacidad, de protección a la vida digital, esos temas son bien interesantes y conforme avance la edad ir más adelante”, concluyó Roberto Martínez, analista senior de Seguridad de Kaspersky en América Latina.

Con información de Víctor Montufar