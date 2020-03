Ciberseguridad gratuita a organizaciones médicas por COVID-19

Kaspersky sugiere que las instituciones médicas sigan las prácticas de ciberseguridad y apliquen las siguientes medidas lo antes posible

Kaspersky anunció la disponibilidad de soluciones de ciberseguridad de forma gratuita para las organizaciones médicas por la pandemia del coronavirus COVID-19.

Los productos y soluciones disponibles gratuitamente durante seis meses incluyen Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus, Kaspersky Security for Microsoft Office 365, Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced y Kaspersky Hybrid Cloud Security.

La continuidad de las operaciones y la protección de los datos es extremadamente crítica para las organizaciones sanitarias, especialmente en la situación actual el COVID-19, señaló Kaspersky.

Indicó que para los hospitales e instituciones médicas es importante asegurar la estabilidad de los equipos médicos y la disponibilidad de los datos para el personal, y proteger, al mismo tiempo, la privacidad de la información crítica de sus pacientes.

Para ayudar a las organizaciones a minimizar los riesgos de ciberseguridad que pueden surgir durante este período, Kaspersky ha puesto a disposición sus soluciones B2B de forma gratuita.

Esto incluye productos de protección endpoint e infraestructura en la nube, como Kaspersky Endpoint Security for Business Advanced y Kaspersky Hybrid Cloud Security, protección del endpoint en modalidad SaaS – Kaspersky Endpoint Security Cloud Plus – y protección para Microsoft Office 365 – Kaspersky Security for Microsoft Office 365.

Kaspersky también sugiere que las instituciones médicas sigan las prácticas de ciberseguridad y apliquen las siguientes medidas lo antes posible:

1. Programar una formación básica de concienciación sobre la seguridad tanto para el personal médico como para los empleados de la administración – debería abarcar las prácticas más esenciales como las contraseñas y cuentas, la seguridad del correo electrónico, el uso de dispositivos USB, la seguridad de los equipos y la navegación segura en la web. Explique al personal del hospital que existe un riesgo creciente de ciberamenazas para los sistemas informáticos de la atención sanitaria.

2. Es el momento adecuado para comprobar la solución de protección del hospital, asegurarse de que está actualizada, configurada correctamente y que cubre todos los dispositivos de los empleados. Ponga en marcha un cortafuegos que permita la protección contra las amenazas provenientes de Internet. La solución de seguridad debería permitir la protección contra el ransomware, ya que es una de las amenazas más comunes para las organizaciones médicas.

3. Asegurarse de que todos los dispositivos médicos específicos, como por ejemplo los respiradores, estén debidamente configurados y actualizados. Si existe la posibilidad de que el número de estos dispositivos aumente rápidamente, desarrolle un procedimiento dedicado para instalar y configurar rápidamente todos los nuevos dispositivos.

4. Algunos hospitales contratan urgentemente nuevo personal, lo que significa aumentar el número de endpoints, incluyendo los dispositivos personales de los nuevos empleados. Esto puede dañar la visibilidad y el control sobre las TI corporativas, por lo que los servicios de TI deben prestar especial atención a proteger estos nuevos dispositivos. Es mejor tener perfiles de seguridad, políticas y licencias por adelantado para simplemente añadirlos a los nuevos dispositivos cuando sea necesario.

5. Asegúrese de que su solución de seguridad actual permita la compra de suficientes licencias para el creciente número de dispositivos.

Con información de López-Dóriga Digital