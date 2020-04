Avances en ciencia son determinantes para enfrentar COVID-19

Susana López Charretón, especialista del Instituto de Biotecnología de la UNAM, indicó que hay que tomar precauciones sin caer en el pánico

Los avances en ciencia y tecnología serán determinantes para enfrentar el COVID-19, según se reveló en el programa ‘La UNAM responde’ de TV UNAM.

En dicha emisión, se recalcó que aunque ningún país estuvo preparado para la pandemia, los avances en ciencia y tecnología han sido determinantes en el combate del COVID-19, afirmó Susana López Charretón, del Instituto de Biotecnología (IBt) de la UNAM.

En su participación en el programa la viróloga resaltó que no hay un solo país en el orbe que haya estado preparado para esta pandemia. Lo podemos ver en naciones tan distintas a la nuestra como Estados Unidos, que aun con su presupuesto en ciencia e investigación, están siendo golpeadas; sin embargo, es notorio que los avances en esas disciplinas han influido para enfrentarla.

La investigadora, especializada en rotavirus y divulgadora de temas de virología, expuso que hasta el momento solo se cuenta con prototipos o modelos de vacuna contra el COVID-19. “Para lograr una, tomará al menos un año, debido al rigor de los ensayos clínicos”, dijo.

El mundo sin una vacuna es lo que estamos viviendo, y debería ser muestra de su importancia para combatir diversos padecimientos, subrayó.

Aunque se han hecho públicas algunas fórmulas o medicamentos relacionados con el avance de una presunta cura recomendó no consumirlos, pues ya se han presentado algunos casos de envenenamiento por la autoprescripción sin conocimiento.

Necesario mantener la calma

La especialista reiteró que el problema mayor en este momento es la infodemia, porque la cantidad excesiva de información nos abruma y altera.

“Se deben tomar precauciones, pero sin temor, pues hay personas que no salen ni de su habitación, y esa no es la idea. Tenemos que reforzar el cuidado de quienes tienen un sistema inmunológico debilitado, porque si se contagian, podrían ameritar hospitalización. No sólo hay que guardarnos, sino mantener la calma, pues las gotas de saliva que transmiten el virus no viajan más de dos metros, y el virus no está en el aire”, explicó.

López Charretón hizo un llamado a no caer en pánico, y aclaró que las cifras que se presentan a diario no son únicamente de personas infectadas, sino también de quienes ya transitaron por la enfermedad.

Finalmente, indicó que “todos somos susceptibles de contraer el virus, porque no contamos con anticuerpos, pero cuenten con nuestra Universidad, nosotros podemos coadyuvar en las soluciones, porque contamos con expertos en técnicas de biología molecular”, finalizó.

Con información de López-Dóriga Digital