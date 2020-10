López-Gatell espera que no sea necesario un nuevo confinamiento por rebrotes de COVID-19

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, afirmó que en caso de darse rebrotes de COVID-19 en el país, se utilizarían esquemas regionalizados para evitar la propagación de contagios por el nuevo coronavirus.

En la conferencia matutina de este martes en Palacio Nacional, López-Gatell Ramírez espera que no sea necesario un nuevo confinamiento debido a nuevos contagios.

Ojalá que no sea necesario (un nuevo confinamiento) en la medida en que no haya un rebrote o que si lo llega a haber este se dé de manera parcial o fragmentada, lo ideal es que no ocurra ninguna”, subrayó.

Si ocurriera pensaríamos primero en esquemas localizados, regionalizados. El uso del semáforo de COVID-19 es eso, es un mecanismo para estimar el riesgo de que haya propagaciones regionales de la epidemia”, indicó.