Trump anuncia toque de queda a partir de las 19:00 h; no aclara si será a nivel nacional

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que la muerte del afroamericano George Floyd “no será en vano” y prometió justicia, pero resaltó la necesidad de detener los disturbios que han ocurrido en todo el país.

No obstante, el mandatario aseveró que no se puede permitir que las manifestaciones pacíficas “sean arrastradas por una multitud enardecida”.

El mandatario manifestó que muchos gobiernos locales han fallado en tomar medidas para salvaguardar a sus ciudadanos, y citó varios casos de violencia.

Estos no son actos de protestas pacíficas, son actos de terroristas domésticos. Estados Unidos necesita seguridad, no anarquía. La justicia sanará ese dolor, no la anarquía. Nuestro país gana siempre”, aseveró el mandatario este lunes en un breve mensaje desde la Casa Blanca.