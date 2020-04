“No coincido”: AMLO sobre previsión de crecimiento económico de Hacienda para 2020

López Obrador argumentó que "si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en el 2021, cuando estamos en el primer trimestre del 2020, no se me hace correcto"

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, dejó en claro que no está de acuerdo con los Precriterios 2021 de la Secretaría de Hacienda (SHCP) de un decrecimiento de hasta 3.9 por ciento de la economía mexicana.

“Ahora tampoco coincido. Para empezar no existe normalidad económica por razones obvias, todo está alterado. Yo sostengo que el precio del petróleo va a aumentar, si hacemos un pronóstico para lo que va a suceder en el 2021, cuando estamos en el primer trimestre del 2020, no se me hace correcto (…) Vamos a esperarnos todavía no sabemos lo que va suceder”, recalcó.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) recortó este jueves su previsión de crecimiento entre el -3.9 y el 0.1 por ciento, según el documento “Pre-Criterios 2021”, entregado al Congreso de la Unión.

La dependencia explicó que las perspectivas macroeconómicas en la presente coyuntura “tienen un elevado nivel de incertidumbre ante la complejidad de la situación de la pandemia” del coronavirus COVID-19, lo que dificulta establecer un pronóstico puntual de crecimiento para la economía mexicana.

“No he visto lo que propusieron, lo voy a revisar, pero sí estoy optimista porque hay quienes se someten a lo que quisieran los organismos financieros internacionales, porque ellos siempre ganan en crisis”, apuntó López Obrador en su conferencia matutina.

El mandatario mexicano tiene la plena confianza en que el Banco de México (Banxico) actuará con prudencia ante la crisis económica.

“Son autónomos los del Banco de México, y somos respetuosos, pero ojalá no apuesten a querer estabilizar el peso, a detener la depreciación, inyectando dólares de nuestra reserva porque se los van a tragar y no va a funcionar. Esas son de las prácticas de antes que no funcionaron (…) Me gustaría que actuaran con prudencia”, expresó.

