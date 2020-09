Video Reitera López-Gatell que personas con alto riesgo ante COVID-19 acudan al hospital al presentar síntomas

El subsecretario señaló que si adultos mayores o embarazadas presentan síntomas de COVID19, acudan inmediatamente al hospital

Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, insistió que las personas adultas mayores, mujeres embarazadas o que tienen enfermedades crónicas, tienen un alto riesgo de complicarse si se contagian de COVID19 y por ello llamó a acudir oportunamente a recibir atención médica urgente ante uno o más síntomas.

Indicó que durante la epidemia de COVID-19, una de las cosas que han sido muy importantes es que las personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, sobrepeso, hipertensión o que tienen 60 años y más de edad, tienen alta probabilidad y riesgo más grande de complicarse por esta enfermedad.

“Las complicaciones de COVID-19 son neumonía por un daño pulmonar que puede causar la pérdida de la vida. Es importante que si es una persona de 60 o más años de edad o tiene diabetes, hipertensión, enfermedad cardiaca crónica o su familiar y presenta los síntomas de COVID-19, no se espera en el momento en que tenga fiebre tos, dolor de cabeza, dolor de garganta no tienen que estar juntos estos síntomas, piense que puede tener COVID-19, no se espere”, dijo.

“Tenemos la idea de que si vamos a los hospitales va a ser peor, no es así, los hospitales existe personal médico que le va a ayudar va a evaluar si tiene complicaciones y si las tiene, hay mucho que se puede hacer si hay una situación crítica, pero si deja pasar los síntomas, usted no va notando que va disminuyendo su capacidad de respirar y en el momento en que vaya al hospital lo más pronto posible, difunda esta información para que cualquiera que tenga alto riesgo de complicarse sea evaluado oportunamente”, manifestó.

Con información de López Dóriga Digital