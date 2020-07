La responsabilidad de los padres en el tema de los videojuegos

Los videojuegos son una actividad de entretenimiento que fue recomendada por la OMS para cuidar la salud mental en el confinamiento

Ya que terminaron las clases en línea y que en la mayor parte del país continúa la recomendación de quedarse en casa, los niños tendrán más tiempo libre y, muchos de ellos, seguramente desearán ocuparlo jugando videojuegos en alguna plataforma, pero el reto de las madres y padres será que lo hagan protegidos de cualquier riesgo.

Los videojuegos son una actividad de entretenimiento como cualquier otra e, inclusive, hace unas semanas el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, recomendó utilizarlos para cuidar la salud mental durante el confinamiento; sin embargo, deben jugarse en un ambiente seguro, natural y divertido, especialmente para los menores.

Naxla Mina, líder de Marketing y Comunicación de Xbox para Latinoamérica, recomendó que las madres y padres deben asegurarse de que el tempo dedicado a esa actividad sea algo positivo para las niñas y niños en casa, además de que lo más recomendable es que se trate de una actividad familiar.

“Lo primero que hay que hacer es establecer buenos hábitos en cuanto al tiempo de uso de la consola. No hay que jugar por tiempos prolongados y sin descanso”, indicó en charla con López-Dóriga Digital.

A los niños hay que cuidarles el tiempo de exposición en todas las pantallas y no solamente en los videojuegos, sino con cualquier celular o tablet, e incluso con la televisión”.

Las madres y padres de familia tienen que establecer los momentos en el que los menores pueden jugar videojuegos –como después del tarea, antes de la comida o en algún horario en particular–, pero siempre como una de las muchas otras actividades que se tienen que hacer durante el día, apuntó.

Lo apropiado para cada edad

Así como las madres y padres no permiten que sus hijas e hijos vean una película, un programa de televisión o un sitio web que no sea apto para su edad, los videojuegos que lleguen a sus manos también deben ser los indicados, indicó Mina.

Los padres deben saber de qué trata el juego, leer la información de la caja, las recomendaciones para las diferentes edades y añadir el conocimiento que cada quién tenga de sus hijos”, apuntó.

Para ello, se debe consultar la guía de clasificaciones de videojuegos de ESRB (esrb.org/ratings-guide/es), que es la que tiene impresa cada caja o la que se indica en la tienda online antes de descargarlo, aconsejó. “Si no vas a llevar a tu hijo al cine a ver cosas para mayores de edad, ¿por qué le permitirías jugar un juego para mayores de edad?”, reiteró.

“Uno de los errores que comenten muchos papás es pensar: ‘Es que todos juegan ese videojuego, ¿cómo mi hijo no lo va a jugar?’, pero la realidad es que si, por ejemplo, tu hijo no tiene 13 años o más, no debería jugar ‘Fortnite’”, subrayó.

El control es de mamá y papá

Otra recomendación básica es tener 100% del control de las comprar que hagan los menores en línea dentro de las plataformas de videojuegos, destacó Mina.

Eso no solamente ayuda a evitar que los gastos se vayan a las nubes, sino que también sirve para asegurarse que los contenidos que están consumiendo sean los adecuados para ellos”, indicó.

Para esto, lo mejor es colocar un password para que cada vez que el menor quiera comprar algo, deba consultarlo primero con un adulto.

Asimismo, todas las consolas y videojuegos tienen herramientas para establecer las políticas de privacidad y es prácticamente obligatorio utilizarlas por parte de las madres y padres, así que lo indicado es aprender a configurarlo antes de que los hijos empiecen a jugar, mencionó.

En el caso de Xbox –ejemplifica Mina–, configurando el control parental, las madres y padres pueden recibir al final de cada semana informes de la actividad que juegan los menores, como cuánto tiempo jugó, qué títulos jugó y cuáles eran las clasificaciones de estos; además, detecta si quiso comprar algún contenido durante esos días. “Eso también te ayuda mucho a conocer las inquietudes del niño”, apuntó.

“Es muy importante establecer con quién juegan los menores, qué juegos juegan, si se comunican en línea y con quién lo hacen”, mencionó. “Filtremos que los pequeños solamente hablen con los conocidos, sus familiares, etcétera”.

En la época actual de confinamiento obligado por la contingencia sanitaria, el juego en línea es una buena manera de mantenerte conectados, señaló, pero hay que hacerlo de la forma correcta.

Una actividad familiar

Los videojuegos en casa no deben ser una actividad únicamente reservada para los pequeños, sino que puede ser una actividad familiar, recomendó Mina.

La experiencia del juego nunca va a ser la misma si los niños juegan solos, a que si juegan conectados o con su familia”, destacó.

“Los papás tenemos que ser parte de la vida y del entretenimiento de nuestros hijos, subirnos a sus actividades, involucrarnos en su rutina, estar informados y ayudarlos a que tengan un entorno seguro y divertido”.

En México hay más de 55 millones de gamers, muchos de ellos menores de edad, describió. “Y por eso queremos que sus padres o responsables de ellos se sumen a escuchar estas necesidades de los pequeñitos para jugar y que los ayuden de la manera correcta. En videojuegos, hay opciones para todos”, concluyó.

Con información de Carlos Tomasini