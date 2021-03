Padres de hijos con síndrome de Down viven preocupados por el COVID-19

Las familias que viven con niños con Síndrome de Down llevan meses preocupadas por el riesgo que estos corren en medio de la pandemia de COVID-19 debido a que su sistema inmunitario es por lo general más débil y ello puede derivar en complicaciones.

Yazmín Mondragón es la madre de Ángel Eduardo, un joven mexicano de 21 años con síndrome de Down que, además, padece hipertensión pulmonar y por ello pide todos los días por la salud de su hijo.

Entran ciertos miedos, el no quererlo perder, el suplicarle a Dios que me deje a mi hijo”, dijo este sábado, pese a reconocer que no puede tenerlo “en una burbuja” porque esto afecta el estado emocional del joven.