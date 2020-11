Pide López-Gatell a prensa promover el uso de cubrebocas, pese a que en un inicio no creyó en su eficacia

Durante su participación en la Semana Nacional de Transparencia 2020, López-Gatell apuntó que los medios de comunicación deberían de asumir llos costos en la promoción de la salud

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, pidió a los medios de comunicación no politizar la información sobre el COVID-19 en México, a quienes solicitó utilizar sus espacios para fomentar el uso del cubrebocas en la población.

Durante su participación en la Semana Nacional de Transparencia 2020, López-Gatell Ramírez apuntó que los medios de comunicación deberían de asumir los costos en la promoción de la salud para contribuir en la disminución de la pandemia en México.

“Hemos tenido, desde mi punto de vista, una estéril discusión respecto al señalamiento de que no se ha recomendado suficientemente el uso del cubrebocas. Las personas que han formado este debate, desde medios de comunicación, corporativos, primeras planas, periódicos nacionales, radio, televisión, hasta las redes sociales, harían una comunicación más efectiva de bienestar social si en lugar de estar centrando la conversación en eso, la centraran a promover el uso del cubrebocas”, expresó.

Que mejor que en las primeras planas que en lugar de aparecer un planteamiento tipo nota roja en donde se destaca la confrontación de tinte político, la primera plana la dedicaran a ‘usa tu cubrebocas’ o páginas internas, que ellos asumieran los costos de esos espacios para hacer promoción de la salud en lugar de que la hicieran los gobiernos, harían una mejor contribución”, enfatizó.

López-Gatell Ramírez cuestionó al inicio de la pandemia sobre la eficacia de la mascarilla en la contención del coronavirus , ya que aseguró que no se contaba con evidencia científica que la sustentara

Después, el subsecretario de Salud recomendó el uso del cubrebocas “solo en espacios cerrados y donde no se pueda guardar la ‘sana distancia’”, aunque señaló que “no es una barrera suficientemente eficaz y efectiva para impedir que una persona que no se quiere contagiar, sea contagiado

Incluso, el presidente Andrés Manuel López Obrador se rehúsa a usar el cubrebocas en público, además de que aseguró que no se sabe a “ciencia cierta” si funcionan.

“No me pongo (cubrebocas) porque guardo la distancia y porque el doctor me ha dicho que no es necesario si no estoy infectado, que hay que ponérselo para no infectar a otras personas”, dijo el mandatario frente al secretario de Salud, Jorge Alcocer, y el subsecretario López-Gatell el pasado 3 de noviembre

