VIDEO Se decidió inundar comunidades indígenas y pobres para evitar afectaciones en Villahermosa, reconoce AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que se decidió evitar que se inundara Villahermosa, lo que provocó afectaciones en las comunidades indígenas chontales de Nacajuca y Centla, pero justificó que “se tenía que tomar una decisión”.

Acompañado por el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López; los secretarios de Marina y de la Defensa Nacional, así como por la titular de Protección Civil, dijo que en buena medida cerrar la compuerta de Macayo parcialmente sirvió para que no se inundara por completo Villahermosa.

Indicó que toda el agua siguió por el río Samaria, “tuvimos que optar entre inconvenientes no inundar Villahermosa; se perjudicó a Nacajuca y la zona chontal, los más pobres, pero teníamos que tomar una decisión”.

Estamos ayudando abajo donde vive la gente de Tabasco, se evitó una inundación mayor, la compuerta tenía 13 años que no se cerraba, no se había terminado de construir ahora llovió más que en 2007 y Villahermosa no se inundó como en ese entonces”, remarcó.