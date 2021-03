Vacunas no han llegado en mal estado a las entidades, afirma López Obrador

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que las vacunas no han llegado en mal estado a las diversas entidades del país, esto luego de que que el gobierno de Nuevo León asegurara que las dosis habían llegado mal refrigeradas.

López Obrador afirmó que estas vacunas ya se aplicaron, e hizo un llamado a la población para no dejarse manipular.

Les adelanto que no hubo ningún desperdicio, no llegaron en mal estado las vacunas. Aprovecho también para hacer un llamado a toda la población para que no se deje manipular”, dijo.