UnDíaSinNosotras Notoria ausencia de mujeres en espacios públicos

#UnDíaSinNosotras tiene como objetivo que las instituciones públicas y los gobiernos de los tres niveles volteen a ver a las mujeres

Decenas de miles de mujeres, alrededor de 80 mil, según datos oficiales, marcharon este domingo en Ciudad de México ante el aumento de feminicidios en los últimos meses bajo cánticos como “vivas se las llevaron, vivas las queremos”.

Este lunes, un día después de la manifestación, las mujeres no han salido a la calle. Bajo la iniciativa #UnDíaSinNosotras, la idea de visibilizar la ausencia de las mujeres en la vida pública y así reconocer, en los hombres, el papel e importancia que tienen para la economía, para las relaciones sociales, para sus vínculos profesionales y en demás ámbitos de la vida de México.

Mujeres, colectivos feministas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, empresas e instituciones de gobierno se unirán el próximo 9 de marzo para protestar por la incidencia, en México, de las distintas violencias contras las mujeres, incluyendo los feminicidios.

Aunque decenas de empresas, universidades y otras instituciones han expresado su respaldo público al paro nacional femenino denominado #UnDíaSinNosotras, el próximo 9 de marzo, convocado para defender las garantías y la seguridad de las mujeres, abogadas sugieren a las trabajadoras mexicanas conocer sus derechos.

Con la iniciativa #UnDíaSinNosotras, buscan tomar acción por el futuro de las niñas y mujeres en México, para erradicar los múltiples delitos que se cometen contra las mujeres en razón de su género, incluyendo acoso, abuso, violaciones, discriminación laboral y los feminicidios.

En López-Dóriga Digital queremos comentar sobre la iniciativa que tiene como objetivo llamar la atención para las personas que no están conscientes de las condiciones que actualmente enfrentan las mujeres.

¿Qué es #UnDíaSinNosotras?

El brutal asesinato de Fátima, una niña de siete años en la Ciudad de México empujó de nuevo la protesta por parte de la sociedad civil, para que el gobierno, en sus tres niveles, avance en su promesa de más medidas para frenar la ola de violencia hacia la mujer.

El feminicidio de Fátima, cuyo cuerpo apareció con signos de agresiones sexuales en una bolsa de basura al sur de la capital, ocurrió apenas una semana después del de Ingrid Escamilla, una joven de 25 años descuartizada por su pareja.

Estos casos despertaron una movilización nacional, que incluye un paro el 9 de marzo para exigir al Gobierno acciones para frenar los feminicidios, asesinatos motivados por violencia machista que alcanzaron mil seis víctimas el año pasado, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp).

Los cinco estados con más delitos relacionados con el feminicidio, en 2019, fueron Veracruz con 157, Estado de México con 122, Ciudad de México con 68, Nuevo León con 67 y Puebla con 58.

Con datos al 14 de febrero del 2020, se han registrado cerca de 250 feminicidios, de los cuales 20 fueron cometidos a niñas menores de 14 años.

“En el caso de Ingrid y en el caso de Fátima los responsables están detenidos, pero hay otros casos donde aún no se ha alcanzado la justicia”, admitió la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, al anunciar que fortalecerán la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres decretada desde noviembre pasado.

Las mujeres de México necesitan mantener las manifestaciones

Las mujeres, los colectivos feministas, con el apoyo de la sociedad civil organizada, ha encontrado eco de sus protestas por todo México.

Las demandas son: Decretar la Alerta por Violencia de Género para la Ciudad de México y todo México Sancionar a los actos de filtración de información Enjuiciar a los culpables de los delitos contra las mujeres Acciones de reparación y no repetición No criminalización de la protesta social Garantías de seguridad para que las mujeres puedan transitar de manera libre y segura Protocolo estricto en el reclutamiento de cuerpos policiales Investigación de abusos sexuales previos por parte del cuerpo policiaco Que fuerzas militarse no se encuentren a cargo de la seguridad pública Transparentar el trabajo del cuerpo judicial Prevenir la violencia de género en todas las instituciones gubernamentales Participación social y política de las mujeres en estrategias contra la violencia Disculpa histórica por los agravios cometidos en contra de los Derechos Humanos de las mujeres desde su fundación

El nueve ninguna se mueve

Los colectivos han pedido a empresas a sumarse a la iniciativa dejando libremente a las mujeres empleadas participar.

“La iniciativa privada tiene el poder de mover a México”, explicaron los colectivos en la convocatoria nacional.

Señalaron que en México hay cerca de 22 millones de mujeres en la fuerza laboral del país, siendo “factor clave en el desarrollo económico del país”.

“Las mujeres estamos convencidas que debemos tomar acción por el futuro de nuestras niñas y mujeres en México y es probable que exista un gran ausentismo este 9 de marzo, por lo que el apoyo de las empresas en este movimiento es clave”, afirmaron.

Si está en posibilidad de la empresa, otorga el día a trabajadoras

Implementa un esquema de Home Office ese día. Detener la derrama económica generada para llegar a nuestros trabajos también cuenta

No despidas a una mujer por atender al movimiento

Publica en tus redes sociales tu apoyo, utiliza el color morado, usando el hashtag #UnDíaSinMujeres .

. Ayúdanos a difundir con otras empresas, entre más seamos, más impacto generamos

En México el 80 por ciento de las compras del hogar las hace una mujer. Las consumidoras, a su vez hacen compras cada vez más conscientes.

Los colectivos feministas buscan que productos de empresas asuman una mayor responsabilidad con etiquetas claras, ingredientes biodegradables, empaques reciclables.

“Difunde tu apoyo en medios y en redes sociales, hazle saber a México , al Presidente y a las mujeres, que están con nosotras”, señalaron.

“Las empresas pueden cambiar el futuro de las mujeres en México”, concluyeron.

La poderosa marcha Violeta

“Estoy harta de ver noticias de feminicidios, de que la calle ya no sea segura. Estoy muy asustada por si un día mi familia ya no me encuentra”, explicó a Efe Fernanda, de 18 años, quien acudió a la marcha con sus amigas, quienes desgarraron su voz pidiendo justicia por las mujeres asesinadas.

México registró más de mil feminicidios -asesinatos por razón de género- durante 2019, según los datos oficiales. En general, en el país diez mujeres son asesinadas al día, una cifra que aumenta año con año.

“Vengo a representar y a marchar por mis hermanas que ya no están. Me siento feliz de que hayamos despertado. Si se va a vandalizar todo es por un motivo especifico. Deben respetar y atender nuestras denuncias, abrir carpetas de investigación y deben despertar”, añadió su compañera Júpiter.

Durante una jornada que comenzó después del mediodía desde diversos puntos simbólicos de la ciudad desde los que marcharon contingentes de mujeres y mixtos, hubo leves altercados que provocaron siete heridos, entre ellos una mujer en el Zócalo capitalino que sufrió quemaduras a causa de un cóctel molotov lanzado, presuntamente y según un vídeo viral, por una mujer.

Asimismo, se produjeron destrozos en algunas dependencias gubernamentables y edificios del centro histórico, así como pintadas en paredes y suelos de la zona.

A pesar de esto, la marcha transcurrió con tranquilidad y únicamente hubo leves enfrentamientos entre algunas mujeres participantes en la marcha que defendían que otras participantes no debían destrozar el mobiliario urbano o los edificios para protestar en el Día Internacional de la Mujer.

Según cifras oficiales, esta fue la marcha del 8 de marzo más multitudinaria hasta la fecha y, para muchas de las asistentes, esto significa tanto un hartazgo de la población ante la situación generalizada de inseguridad y violencia hacia las mujeres como por un despertar de la sociedad.

“Es un momento decisivo para México. El Estado no puede estar callado, necesitamos unirnos como sociedad y que se cree una política de estado que proteja a la mujer. (…) Es un momento catártico para la historia de la mujer y sus derechos en México”, explicó a Efe Ivette, una mujer periodista participante en la manifestación.

Para ella, este problema, cuya punta del iceberg son los feminicidios, ha generado una situación de emergencia “que se salió de control” y que solo puede ser solucionada con medidas integrales de concienciación y educación.

A raíz de recientes feminicidios que conmocionaron el país, como el de una joven descuartizada por su pareja y una niña hallada en una bolsa de basura, agrupaciones feministas en México convocaron un paro nacional de mujeres previsto para este lunes 9 de marzo.

En días recientes el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió comentarios minimizando la crisis de violencia contra las mujeres en el país latinoamericano, lo que abonó la tensión y condujo a esta multitudinaria marcha y al paro en el que se prevé que participe gran porcentaje de la población femenina dado el hartazgo y la postura a favor manifestada por numerosos organismos públicos y empresas.

Al llegar al Zócalo capitalino, decenas de mujeres subieron a un escenario a reclamar respuestas al gobierno de López Obrador y también ofrecieron su testimonio familiares de víctimas de feminicidio que, con todavía la llama de la esperanza, agradecieron su apoyo a las asistentes y destacaron la importancia de protestar en eventos tan multitudinarios.

En el suelo de esta emblemática plaza se registraron nombres de mujeres asesinadas, se hicieron intervenciones con líquido rojo en referencia a la sangre de mujeres derramada en el país y se pintaron múltiples consignas feministas.

En otros puntos del país como Guadalajara, Monterrey, Mérida, Tijuana, Ciudad Juárez o Acapulco, marcharon cientos de mujeres que también mostraron la desesperación de la sociedad ante la situación de emergencia y peligro para las mujeres.

En Ciudad de México, hubo un gran dispositivo de seguridad desplegado por el Gobierno en el que participaron 2.948 mujeres policías en 211 vehículos y un helicóptero.

Aún así, no hubo represión por parte de las fuerzas de seguridad y los altercados fueron mínimos.

Con información de López-Dóriga Digital