Responde López-Gatell a medios internacionales: México no esconde cifras sobre COVID-19

Hugo López-Gatell afirma que los datos sobre la pandemia en México son abiertos y que cualquier persona puede hacer análisis al respecto

El doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud de México, rechazó que México oculte datos sobre el número de personas infectadas y fallecidas por COVID-19 en México.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, el doctor Hugo López-Gatell, afirmó que los datos sobre la pandemia en México son abiertos y que cualquier persona puede hacer análisis al respecto.

Joaquín López-Dóriga: ¿Usted lo niega rotundamente?

Hugo López-Gatell: Sí, por supuesto, no solo ahora, hemos venido explicando continuamente en qué consiste la vigilancia epidemiológica, cuáles son sus propósitos, cuáles son sus mecanismos, cuáles son sus reglas, todo es absolutamente transparente, está a disposición pública, por ejemplo, un elemento que es histórico es que nosotros ponemos a disposición del público la base de datos completa de la vigilancia epidemiológica, tal como surge, solamente se le quitan nombres, identificadores personales por razones obvias de respeto a la confidencialidad de las personas según lo manda la ley, pero cualquiera que quisiera hacer análisis complementarios, alternos, con metodologías diferentes tiene a disposición exactamente la información que tiene el gobierno federal y también no perder de vista, y lo hemos aclarado en innumerables ocasiones, que es información que producen los gobiernos estatales, nosotros son generamos información en el gobierno federal, nosotros la integramos y la analizamos para los fines de vigilancia epidemiológica, pero todo mundo puede hacer uso de usa información y proponer, yo siempre veo con optimismo que la intención de fondo que puede estar detrás de a mayoría de las personas que emiten una reflexión, incluso una critica es proponer para mejorar las cosas. Si alguien tiene una evidencia de que pudiera haber un reconocimiento incompleto de la realidad epidemiológica que inhiba la posibilidad de tomar decisiones importantes para el manejo de la epidemia, estaremos muy gustosos de escucharles de conocer cuáles son sus pospuestos alternativas y en su momento de integrarlas.

Informó que el modelo centinela fue válido en su momento, pero en la fase 3 no es utilizado.

El subsecretario López-Gatell expresó su sorpresa porque este viernes hayan sido publicadas tres notas casi simultáneamente en medios internacionales (The New York Times, The Wall Street Journal y El País) en las que se cuestiona la metodología y datos del gobierno mexicano.

Esta aparición sincrónica, no sé si coordinada, pero por lo menos sincroniza, de tres notas que parecieran estar encaminadas con el mismo mensaje y la muy pronta, casi inmediata amplificación de las notas en redes sociales por personajes que en las últimas semanas, en particular la más reciente, han estado empeñadas en desacreditar el trabajo técnico que hace el gobierno de la República”.

LOS REGISTROS DE LABORATORIOS PRIVADOS

El doctor Hugo López-Gatell rechazó que no se capturen los casos confirmados por laboratorios privados; dijo que quien afirme lo contrario no conoce la forma en que funcionan los mecanismos de vigilancia basados en laboratorios.

Recordó que las autoridades acordaron con los laboratorios privados dos puntos:

Que las pruebas fueran fechas con calidad, pruebas técnicamente competentes. Que se comprometieran con la vigilancia epidemiológica.

Ellos no pueden, ni quieren, ni les corresponde hacer estudios epidemiológicos, les implicaría costo, esfuerzo, personal y entrenamiento que no tienen, pero ellos con lo que contribuyen es con el numero de diagnósticos positivos”.

“Una proporción importante de eso diagnósticos corresponde con personas que después reciben atención en una unidad de salud y las unidades de salud que atienden a personas si están obligadas a hacer los registros completos de los caso… el numero de pruebas positivas no necesariamente es adicional a el número de casos que registran las unidades de salud, de hecho lo más probable es que sean una minoría de ellos”, explicó López-Gatell.

