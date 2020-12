Profesores y directores, perpetradores de acoso y violencia de género contra estudiantes, señala

El presidente del Tribunal Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Eduardo López Betancourt, dijo que directores y profesores de diversas escuelas y facultades cometen actos de acoso y la violencia de género contra las y los estudiantes.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga para Grupo Fórmula, López Betancourt señaló que la UNAM firmó un convenio con las universidades de Nuevo León, Tlaxcala, Chapingo, Hidalgo y Morelos para frenar la violencia y el acoso en las comunidades universitarias.

López Betancourt afirmó que hace año y medio tomo posesión del cargo honorífico que le permite tener una independencia para actuar en estos casos sin que haya el temor de que sea removido.

Reconoció el trabajo del rector de la UNAM, Enrique Graue, sobre estos temas de quien expresó es un “rector de excepción, un hombre respetable, decente y sin compromisos”.

“Hay mucha grilla en la universidad, tantos intereses creados y corruptelas que no tienen precedentes, dinero que no se precisa, que se cobra sin pagar, maestros que no asisten a clases. es una situación patética lo que sucede en la UNAM”, lamentó.