Pide AMLO que no haya impunidad en el caso de ‘El Marro’

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, pidió a autoridades judiciales de Guanajuato que no haya impunidad en el caso de José Antonio Yépez Ortiz, conocido como El Marro, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima, detenido el fin de semana pasado.

“Sí creo importante el que las autoridades judiciales actúen con rectitud, con integridad, que se aplique la ley, tanto autoridades judiciales estatales como federales para que no haya impunidad. Todo esto que estamos pasando en México tiene que ver mucho con la impunidad, y esto ha llevado a que no se castigue a los responsables. No hay apego a la ley”, señaló.