PAN rechaza propuesta de AMLO de adelantar Revocación de Mandato para 2021

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República rechazó adelantar la Revocación de Mandato para 2021, propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

No, señor presidente. No es momento para ambiciones políticas. No es momento para buscar la reelección. Es momento para buscar la unidad de los mexicanos“, manifestó el coordinador de los panistas en la Cámara Alta, Mauricio Kuri, en un mensaje grabado.