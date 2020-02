No habrá denuncias contra expresidentes, hay que ver hacia adelante, aseguró AMLO

El presidente López Obrador argumentó que si la ciudadanía quiere enjuiciar a los expresidentes tendrá que ser a través de una consulta

El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a asegurar que no se van a presentar denuncias contra los expresidentes, y llamó al país a “ver hacia adelante”.

Durante su conferencia matutina de este jueves, el mandatario mexicano apuntó que su fuerte no es la venganza, aunque si la ciudadanía quiere enjuiciar a los expresidentes, tendrá que ser a través de una consulta.

“Mis postura es que el Ejecutivo no persigue, no es mi fuerte la venganza, pensemos en cambiar esto, como lo estamos haciendo; pero si los ciudadanos obtienen las firmas que se requiere, se hacer una consulta y dicen ‘juicio’, estaría en contra de eso, no creo que le convenga al país, pero respetaría la decisión de la gente”, aclaró. “Lo que yo planteé, que no es un pacto secreto y lo dije en mi toma de posesión, es que nosotros no íbamos a presentar denuncias contra los expresidentes, que considerábamos de que teníamos que ver hacia adelante y no quedarnos anclados en el pasado, que lo más importante era la condena al régimen neoliberal, de corrupción”, dijo.

López Obrador aclaró que no dará instrucciones a la Fiscalía General de la República (FGR) para perseguir a los expresidentes.

“Todas las investigaciones en curso no pueden limitarse, tienen que llevarse a cabo con amplitud y deben de ir al fondo. no podríamos en el Ejecutivo, decir ‘esto sí’ o ‘esto no’. Eso no lo vamos a hacer, no sería justo ni democrático”, expresó.

Recordó que la investigación de Emilio Lozoya está cargo de la Fiscalía y, por tanto, el Ejecutivo no interviene en esto.

“Ya no es como antes de que había consigna, impunidad. Cero corrupción, cero impunidad”, abundó.

