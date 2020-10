Marco A. Mares, comentarista de Radio Formula, sufre infarto agudo; ya se recupera

Marco A. Mares, comentarista en Fórmula Financiera de Radio Formula, informó que la madrugada del sábado sufrió un infarto agudo.

En su cuenta de Twitter escribió: “Hola familia twittera. La madrugada de este sábado 17 de octubre tuve un infarto agudo cardíaco. Me colocaron un stent. Estoy bien. En 15 días regresaré al hospital para que me coloquen otros. Me concentraré en la recuperación. Estaré ausente unos días”.