Iglesia no puede ser indiferente ante crisis del COVID-19 en México: CEM

Alfonso Miranda, secretario general y vocero de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), señaló que la Iglesia Católica en México no puede ser indiferente ante las consecuencias derivadas de la emergencia sanitaria por el coronavirus COVID-19 en el país.

En entrevista con Joaquín López-Dóriga en Radio Fórmula, Miranda Guardiola afirmó que la Iglesia Católica también ha sido afectada por el COVID-19, con 15 sacerdotes muertos por complicaciones derivadas del coronavirus, y cuatro o cinco más con la enfermedad, así como diáconos y religiosas fallecidas.

“Va relacionado el tema de la violencia, de la salud con el tema espiritual. la actividad religiosa es intrínsecamente esencial para los mexicanos, porque no podemos atravesar la prueba de esta enfermedad sin asirnos al señor y a su cruz, a la oración. La gente reclama la asistencia espiritual de los sacerdotes, de los pastores”, apuntó.

Miranda Guardiola detalló que los fieles se han solidarizado con los sacerdotes, quienes también han visto afectados sus ingresos al no haber limosnas, ya que las misas han quedado suspendidas hasta nuevo aviso.

“Los fieles se solidarizan con las parroquias para pagar servicios y sueldos, peros obre todo a través d las despensas a los propios parroquianos se comparten”, externó.

El secretario general de la CEM condenó la violencia ejercida por el notario Horacio Aguilar Álvarez de Alba hacia su esposa, señalando que ya no ejerce su función como diácono, y llamó a la feligresía a denunciar estos hechos de violencia ante las autoridades civiles y eclesiásticas.

“Cuando yo vi el video no sabíamos que él era diácono, vimos como violenta a su esposa de manera muy condenable. Uno se enoja y dice ‘no puede ser posible’, esto es condenable sea diácono, sea obispo sacerdote, sea cualquier situación. Esta persona no es diácono activo, no ejerce su nombramiento. Estas acciones son motivo suficiente para iniciar procedimientos canónicos de sanciones eclesiales”, finalizó.