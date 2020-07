FGR acusa a Lozoya de recibir beneficios económicos de Odebrecht en su cuenta de Suiza

A las 9:31 h inició, de nuevo por vía videoconferencia, la primera audiencia a Emilio Lozoya Austin por el Caso Odebrecht

Este miércoles siguen las audiencias judiciales contra Emilio Lozoya, aunque en esta ocasión por el Caso Odebrecht.

La audiencia inició a las 9:31 h, informó el Consejo de la Judicatura Federal.

El juez Juan Carlos Ramírez Benítez decretó el inicio de la audiencia relativa a la causa penal 261/2019.

De acuerdo con el juez, se acreditó la personalidad de la defensa, de los representantes de la Fiscalía General de la República, de la parte ofendida, en este caso Petróleos Mexicanos, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera, quien es denunciante.

El juez reconoció la causa penal 261/2019 por los delitos de recursos de procedencia ilícita, asociación delictuosa y cohecho, contemplados en el Código Penal Federal en la época de los hechos

En su intervención, Lozoya Austin solicitó que queden reservados sus datos personales, por lo que ahora será mencionado, en la audiencia, como ERLA.

Reconoció, además, a Miguel Ontiveros Alonso y Alejandro Rojas Pruneda como sus representantes legales, quienes protestaron el cargo de abogados defensores.

La parte ofendida, Pemex, pidió que se decrete como legal el cumplimiento de la orden de aprehensión.

La defensa señaló que el allanamiento que se hizo del juicio de extradición muestra un ánimo de colaboración con el Estado mexicano, y en especial con la FGR, con el objetivo de “la búsqueda de la verdad”.

Precisó, en ese marco, que el traslado y la aprehensión se llevaron a cabo con un absoluto respeto de sus derechos fundamentales y derechos humanos de ERLA.

Así, la defensa ha solicitado “un término prudente” a los agentes del Ministerio Público, con la finalidad del que queden debidamente registrados los hechos correspondientes y quede desactivada la orden de aprehensión.

El juez fundamentó en la tesis jurisprudencial 32/2020, derivada de la contradicción de tesis 344/20219, bajo el rubro detención, control de legalidad, que emitió la Primera Sala.

Señaló que el juez no puede declarar como legal la detención, pero derivada de las exposiciones de la parte ofendida y la Fiscalía, reconoce que se llevó con respeto de los derechos humanos la detención.

La FGR solicitó que se lleve a cabo la formulación de la imputación.

El juez explicó a ERLA en qué consistirá la exposición de imputación de la Fiscalía, por lo que debe poner mucha atención a lo que se diga.

“Le reitero que tendrá que poner mucha atención”.

FGR señaló a “ERLA” de su posible participación en los delitos de Asociación Delictuosa, Cohecho y Operación de Recursos de Procedencia Ilícita, todos en agravio del Estado mexicano.

La Fiscalía aseguró que el extraditado excedió el número de inversiones en diversos países, principalmente europeos.

Explicó que Odebrecht en México era dirigida por ‘Luis Alberto de M’, quien, afirma, constantemente se reunía con ERLA para pedirle orientación en la estructuración de programas en diversos estados de la República, como en Tamaulipas, Veracruz e Hidalgo, principalmente.

ERLA ofreció a Luis Alberto M un cargo en la Administración Pública, en caso de que sus partido llegar a ganar en las elecciones de 2012

“Muchas de las cuentas provenientes de diferentes empresas estaban a nombre de Gilda ‘L’ (hermana de ERLA) y Margarita ‘A’ (Madre de ERLA)”, señaló la Fiscalía.

Afirmó, además, que ERLA intentó ocultar diversos movimientos y cuentas bancarias, particularmente cuando ERLA era coordinador de campaña presidencial en 2012.

FGR le imputa tres delitos

La FGR aseguró que el dinero transferido a su madre (185 mil dólares y 1 millón 200 mil dólares), a nombre de Margarita ‘A’, por un inmueble en Ixtapa, Zihuatanejo, tienen origen ilícito.

“Cuando llego a director de Pemex, en su declaración patrimonial dijo que como titular de la cuenta con su madre también usó una cuenta en Alemania. Usted tenía conocimiento de la ilicitud del origen del dinero para las operaciones antes detalladas”, señaló la FGR.

FGR señaló a ERLA que conoció a ‘Luis Alberto M’ cuando era representante de Odebrecht en México y le favoreció para conseguir contratos de obra pública.

“Usted refirió a ‘Luis Alberto M’ un pago de 4 millones de dólares cuando era parte del Comité de Campaña de 2012 y le dijo que, en caso de ganar, tendría cargo que le permitiría proporcionar contratos de obra pública, y así fue en los estados de Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas. Usted solicitó, a través de una empresa de Odebrecht, y que los pagos se debían hacer a la empresa que usted era beneficiario, porque en ningún momento usted entregó referencia y designó a su hermana como beneficiaria de la empresa”, señaló.

Acusó además de ordenar la transferencia a su madre aa una cuenta radicada en México donde se dijo cotitular.

“En favor de otra mujer, se hizo una transferencia para pagar el inmueble de Ixtapa”, acusó la FGR.

Esta operación, dijo la Fiscalía, se quiso justificar en la Función Pública, con el objetivo de ocultar la naturaleza del inmueble que ERLA adquirió por contrato de fideicomiso donde incluso estaban sus hijos.

Además, estableció que tenía la obligación de transferir la propiedad a su esposa. Ella se alió con un representante legal, que fue Secretario de Administración de Altos Hornos de México.

“Usted sabía que los recursos eran de Odebrecht y recibió 10.5 millones de dólares. Como resultados de sobornos se asoció con madre, esposa y otra persona con el propósito de delinquir”, agregó.

“Esto es así toda vez que sus hermana era la propietaria de la cuenta”, agrega lA Fiscalía.

Se le imputó el delito de cohecho cuando, siendo director de Pemex, se reunió en las oficinas de Pemex con los representantes de Odebrecht y le solicitaron su apoyo para resultar beneficiario de contratos de Obras públicas y le prometieron 6 millones de dólares para diversas obras como la Refinería de Tula, faltando al principio de objetividad como servidor público, asegura la FGR.

“Le presentó a empresarios mexicanos para que hiciera alianzas. Algunos contratos se debieron de hacer públicos por licitación y, faltando al principio de imparcialidad, como director no lo hizo”, señaló la FGR.

Por lo anterior, la FGR le imputa los delitos de operaciones de procedencia ilícita del Cogidón Penal Federal vigente en la época, por transferir recurso del exterior a territorio nacional sabiendo que era ilícito, y por comprar bienes para ocultar el origen del recurso; asociación delictuosa y cohecho. Estos son los trees delitos que se advierten de la conducta de ERLA. See suman la parte ofendida (PEMEX) y el denunciante (UIF) a las imputaciones hechas por la Fiscalía”

‘ERLA’ se declara inocente

“Quisiera hacer una breve declaración. Primero quisiera agradecer al agente del Ministerio Público por haberme informado de los hechos que se me atribuyen”, fueron las palabras con las que inició Lozoya su participación tras escuchar la imputación de la Fiscalía.

“Quisiera manifestar lo siguiente: de manera respetuosa hacia la autoridad, quiero que sepa que no soy culpable, ni responsable, de los hechos que se me imputan y en el marco de la investigación”, afirmó Lozoya Austin.

Explicó ‘ERLA’ que, en el marco de su compromiso de colaborar con la investigación, dio instrucciones en España para agilizar los trámites de su extradición, como un acto voluntario de su parte en renunciar al procedimiento de extradición, “precisamente para cumplir mi compromiso en colaborar con las autoridades del Estado Mexicano ene el marco de un posible criterio de oportunidad o la figura que determine la autoridad”.

“Quiero hacer de su conocimiento, Su Señoría, que, con relación a los hechos que se me imputan, fui intimidado, presionado, influenciado e instrumentalizado”, agregó ERLA.

Manifestó que denunciará, señalará, a las personas responsables de estos hechos y los posibles beneficiarios de los mismos.

La FGR solicita vinculación a proceso

Con fundamento en los artículos 313 y 316 del CNPP solicitó la vinculación a proceso del hoy imputado, con iniciales ERLA.

“Toda vez que esta representación social federal, sostiene que obran datos en la carpeta de investigación, donde se establece que se han cometido hechos que la ley marca como delitos y existe la posibilidad de que el imputado intervino en ellos”

El juez se dirigió a ERLA y señaló que la Fiscalía General ha solicitado a este juzgador el dictado de una vinculación a proceso.

“Debe señalarse que a continuación usted escuchará y así voy a instruir a la Fiscalía General el contenido de los datos de prueba que derivan de los medios de convicción existentes en la carpeta de investigación, integrada por parte de Fiscalía Federal”, refirió.

Añadió que esto tiene como finalidad, atendiendo al criterio jurisdiccional 120/2017, emitido por la Primera Sala de la SCJN, que tanto él como su defensa tengan un conocimiento exacto y preciso por cuanto hace a la información recabada por parte de la fiscalía federal a través de su actividad de investigación, ello para que sea analizada en conjunto con defensa particular y tome la decisión correspondiente en cuanto a la pregunta que este juzgador le hará, una vez concluida la intervención de parte de fiscalía federal.

“En este sentido, le reitero, deberá poner mucha atención a lo que va a escuchar enseguida”, expresó.

La FGR tomó la palabra y señaló que la cuenta de Tochos con el banco suizo, quien detectó las transferencias donde se pasaba del monto permitido para no considerar lavado de dinero.

“La denuncia refiere que el banco suizo no bloqueó la cuenta y consideró hacer seguimiento. Se registraron las diferentes transacciones. No había razón lícita para transferir activos a la cuenta de la esposa, que serían después transferidos a la compra del inmueble en Ixtapa, y que Emilio Lozoya la hizo parte del fideicomiso donde están su esposa e hijos. La denuncia contiene las copias de los activos de las empresas y demuestran los pagos activos con el objetivo de ocultar el origen ilícito de los recursos. El denunciante ha presentado una serie de irregularidades fiscales, porque con la base de datos de las declaraciones fiscales respecto a las presentadas por la madre del imputado se detectó que informó al SAT cero pesos en 2012 y contrastan con los 109 mil del siguiente año. En su cuenta de BBVA registró un abono 5 mdp del extranjero y después casi dos millones pesos equivalente en dólares que pasaron desapercibidas por la autoridad fiscal. El denunciante dice que se pone en duda el cumplimento fiscal de la señora madre. Respecto a GSLA, la denuncia (UIF) dice que presentó declaraciones en 2015 y 2016 por más de 2 millones de pesos e ingresos por más de un millón de pesos en sus declaraciones fiscales. GSLA presenta irregularidades en materia fiscal, lo que despierta alerta a la UIF porque no hay declaraciones de 2012 donde su hermano le cedió los activos de la empresa Tochos Holding y que fue constituida fuera del territorio nacional y que se debió informar a la autoridad mexicana. Lo que se presume está involucrado a una serie de irregularidades con el origen de los recursos”, señala la Fiscalía.

‘ERLA’ recibió beneficios económicos por obras de Odebrecht

La FGR señaló que un delegado suyo en Washington recibió la información sobre los testigos protegidos en Brasil, que informaron del pago de sobornos en diversos países, entre ellos México, que dieron dinero a una empresa controlada por el estado por un monto de 10.5 millones de dólares.

Detallaron los testigos que contaban con recursos para sobornos a funcionarios y partidos políticos por un monto de 431 millones de dólares a partidos y representantes países africanos y latinoamericanos para garantizar negocios.

Por estas acciones, expresó la FGR, Odebrecht se benefició con un monto de 1.42 millones de dólares.

Los testigos protegidos detallan que de 2011 a 2014, en México se hicieron sobornos por 10.5 millones de dólares para asegurar contratos en diversas obras publicas; además, 39 millones de dólares fue el beneficio que se obtuvo en México por la adjudicación de obras.

“El imputado recibió beneficios económicos en su cuenta en Suiza”, acusó Fiscalía.

La Fiscalía asegura que Lozoya incurrió en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, junto con su hermana, madre y esposa, a quienes se les hicieron infinidad de depósitos bancarios en México, Brasil y otros países.

Las declaraciones de ‘Luis Alberto M.’, señala la FGR, son unas de las más importantes en contra de Lozoya, ya que, como representante de Odebrecht en México, diseñó infinidad de planes irregulares junto con él, quien muchas veces le argumentó conocer a la perfección a varios empresarios, con quienes pretendía aumentar sus acciones, junto con la empresa brasileña.

‘Luis Alberto M.’ refirió que Odebrecht tenía una generación de recursos no contabilizados que eran generados con una planeación fiscal. En varias ocasiones ERLA agradeció a él y a sus colaboradores por el apoyo brindado por Odebrecht a la campaña de EPN.

Se acreditan, así, varias empresas utilizadas por la constructora brasileña para operar los pagos ilícitos y no contabilizados a personas de interés.

FGR afirmó que hubo dos pagos en beneficio por 4 millones de dólares durante la campaña y otra por 6 millones de dólares cuando fue director de Pemex.

Ofreció como dato de prueba, en un oficio mayo 2019, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que remitió documentación de BBVA respecto a la cuenta de la madre.

Existe como dato de prueba oficio de contabilidad del 8 de mayo de 2019 en el que peritos de FGR analizaron información financiera que envió el banco suizo y concluyeron que, efectivamente, las dos empresas en las que fue beneficiario Lozoya hicieron depósitos a la madre del imputado por diversas cantidades.

“Se cuenta con los informes de los peritos traductores”, señaló la Fiscalía.

Agregó que la Función Pública remitió expediente de verificación patrimonial de declaración inicial como servidor público en enero de 2013, cuenta bancaria de cheques por BBVA por 200 mil pesos y en las declaraciones de 2014, 2015 y la de conclusión de 2016.

Ofrece como dato de prueba la manifestación hecha de decir verdad que sobre el inmueble en Ixtapa, que lo adquirió bajo varios depósitos que realizó pagos a un banco de Montreal a cuenta de la vendedora y le donó el dinero a su esposa.

Se desprende que la cuenta a nombre de la madre no era desconocida por ERLA y en sus declaraciones patrimoniales dijo que su cónyuge adquirió el inmueble, admitió que es propiedad de su familia y que ese dinero en parte era de la empresa tochos holding.

“De las declaraciones anuales de impuestos del imputado se desprende que omitió hacer del conocimiento de los ingresos que obtuvo del extranjero”, expresó la Fiscalía.

El proceso

La dinámica del proceso será, tal como ocurrió el día previo, a través de videollamada toda vez que el imputado se encuentra internado en el Hospital Ángeles del Pedregal.

La defensa de Lozoya Austin sostiene que el exdirector de Pemex es inocente, por lo que se espera que este miércoles presente pruebas de ello.

En la diligencia se le formularán las imputaciones por cohecho, asociación delictuosa y lavado de dinero.

El pasado martes, un juez federal vinculó a proceso a Emilio Lozoya, por el delito de operación de recursos de procedencia ilícita tras una audiencia inicial que duró más de 10 horas.

El juez Artemio Zúñiga determinó que se colocará un dispositivo electrónico y le retirarán el pasaporte por temor de fuga, pero el imputado no pisará la cárcel.

Con información de López-Dóriga Digital