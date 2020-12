EnVivo “Hemos avanzado en nuestro objetivo de transformar a México”, destaca López Obrador en Informe de Gobierno

López Obrador destacó que desde que tomó posesión del Gobierno de México se lleva a cambio una "política diferente"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió su octavo Informe de Gobierno. En esta ocasión, con motivo de sus primeros dos años al frente del Ejecutivo Federal.

Antes de iniciar, se rindió un pequeño homenaje a las víctimas del COVID-19 en México y acto seguido el mandatario procedió a saludar al Lábaro Patrio.

López Obrador aseguró que se ha avanzado en el objetivo de transformar a México, recogiendo los sentimientos de la gente alrededor del país.

Llegamos a al conclusión de que eran mayores las probabilidades de cambio que las de estancamiento o decadencia”, apuntó.

Dijo que desde que tomó posesión del cargo se lleva a cambio una “política diferente” y muestra de ello es que para su investidura se trasladó a la sede del Ejecutivo junto a su esposa en su automóvil personal y sin escolta.

Recordó que desde su llegada al poder se ajustó el marco legal con reformas constitucionales de gran importancia.

La corrupción y el robo de hidrocarburos se convirtieron en delitos graves, mientras que se han ahorrado 1 billón 300 mil millones de pesos en compras y contratos.

Destacó que se ha conseguido no endeudar al país, no aumentar impuestos, no subir precios de los combustibles y financiar programas sociales para el bienestar de la gente.

