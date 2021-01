Video Simpatizantes de Trump rompen vallas en intento por tomar el Capitolio

Miles de simpatizantes de Donald Trump rodearon el Capitolio de Washington DC para clamar justicia ante el supuesto fraude electoral, que aseguran, le dio la victoria a Joe Biden como próximo presidente de Estados Unidos.

Patriots facing off the Capitol Police after pushing through barricades at the United States capitol. #WashingtonDC #DCProtest pic.twitter.com/2VR7O3CWJe

— Kitty Boomhauer (@KBoomhauer) January 6, 2021