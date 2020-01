“Si vienes, serás regresado inmediatamente”: Trump a migrantes

El presidente Donald Trump utilizó su cuenta de Twitter para advertir a migrantes que componen la caravana migrante que, si llegan a los Estados Unidos, serán regresados a sus países de origen.

El mandatario citó un artículo publicado por el Departamento de Seguridad en el que se advierte a los migrantes que no se les permitirá ingresar a Estados Unidos.

“Lo sentimos, si vienes, serás regresado inmediatamente”, escribió Trump.

Sorry, if you come you will be immediately sent back! https://t.co/Ba9kmD6HD0

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 22, 2020